冬窗新援首发梅开二度 承诺将为米兰带来更多

从热那亚转会而来取代加盟了切尔西的伊瓜因的波兰球星在自己的处子秀中立刻就产生了巨大的影响。

皮亚特克在2:0战胜那不勒斯的意大利杯1 / 4决赛中首次首发就攻入两球.他向AC米兰的球迷保证，他能做到的还有很多很多。

在上周意甲0:0战平那不勒斯的比赛中首次替补出场后，前锋皮亚特克在周二意大利杯的比赛中抓住了这个机会。

这名波兰国脚在与圣西罗的8强比赛中攻入两球，证明了他的射门能力，使米兰在4年内第三次进入决赛。

从热那亚加盟后,这位23岁的球员有信心他可以继续为米兰进球。

“我料到会有这样的夜晚。我说我准备好了，我做到了梅开二度，但这只是一个开始。”

“这两个进球都很了不起，即使它们有所不同。在比赛开始前，我和拉克索尔特以及法比奥·博里尼进行了交谈，请他们传球给我的时候要长距离和有一定的高度，因为我更喜欢这样。”

“在第二个进球时，我不得不面对卡里杜·库利巴利，但一切都很顺利。我已经在考虑下一场和罗马的比赛了，希望到那时我和队友的关系会更加融洽。”

“今晚我感觉很好，在圣西罗的比赛非常精彩。”

加图索认为皮亚特克是两支球队的不同所在，他的第二个进球给米兰主帅留下了深刻的印象。

开场后不久皮亚特克就率先破门得分，他在左路切入时表现出了出色的控球意识，并远离对方中后卫库利巴利，随后进入禁区便抬脚劲射越过了那不勒斯门将梅雷特。

加图索告诉媒体说:“第二个进球太不可思议了。他是一个了不起的前锋，我们很高兴有他在我们这边，这是肯定的。”

“今天每个人都做得很好，但皮亚特克是一个与众不同的人。”