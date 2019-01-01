冬窗新援首发梅开二度 承诺将为米兰带来更多
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皮亚特克在2:0战胜那不勒斯的意大利杯1 / 4决赛中首次首发就攻入两球.他向AC米兰的球迷保证，他能做到的还有很多很多。
在上周意甲0:0战平那不勒斯的比赛中首次替补出场后，前锋皮亚特克在周二意大利杯的比赛中抓住了这个机会。
这名波兰国脚在与圣西罗的8强比赛中攻入两球，证明了他的射门能力，使米兰在4年内第三次进入决赛。
从热那亚加盟后,这位23岁的球员有信心他可以继续为米兰进球。
“我料到会有这样的夜晚。我说我准备好了，我做到了梅开二度，但这只是一个开始。”
“这两个进球都很了不起，即使它们有所不同。在比赛开始前，我和拉克索尔特以及法比奥·博里尼进行了交谈，请他们传球给我的时候要长距离和有一定的高度，因为我更喜欢这样。”
“在第二个进球时，我不得不面对卡里杜·库利巴利，但一切都很顺利。我已经在考虑下一场和罗马的比赛了，希望到那时我和队友的关系会更加融洽。”
“今晚我感觉很好，在圣西罗的比赛非常精彩。”
加图索认为皮亚特克是两支球队的不同所在，他的第二个进球给米兰主帅留下了深刻的印象。
开场后不久皮亚特克就率先破门得分，他在左路切入时表现出了出色的控球意识，并远离对方中后卫库利巴利，随后进入禁区便抬脚劲射越过了那不勒斯门将梅雷特。
加图索告诉媒体说:“第二个进球太不可思议了。他是一个了不起的前锋，我们很高兴有他在我们这边，这是肯定的。”
“今天每个人都做得很好，但皮亚特克是一个与众不同的人。”