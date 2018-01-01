冬窗已近 巩固阵容？克洛普不排除有所操作

在以7500万英镑买下范戴克的一年后，如果合适的情况出现，红军主帅考虑将在冬季加强他的队伍配置以巩固联赛排名。

利物浦主帅克洛普已经准备好在一月转会市场上有所行动，如果机会合适的话。

利物浦在积分榜上领先冠军曼城4分，在本赛季18场英超联赛之后继续保持不败。

尽管如此，随着下个月的足总杯比赛和明年2月与拜仁慕尼黑的冠军联赛决战的到来，克洛普认为，排除在转会窗口来到时进行交易的可能性是鲁莽的。

“我对我所拥有的感到高兴，但我们不知道。”他在纽卡斯尔联在节礼日访问安菲尔德之前的新闻发布会上说。

“这是我唯一需要保留可能性的事情。如果发生了什么，我们需要考虑一下。”

“即将到来的比赛数量惊人，因此我们能够做出反应真的很重要。”

“只要我们能做出反应，那么一切都好。如果有什么戏剧性的变化，我们需要考虑一下。”

“如果什么也不发生，那么我们什么也不会做。”

克洛普最近一次在一月完成的转会案例无疑为赛季中期的强势增加了砝码。

范戴克自从一年前以7500万英镑（9500万美元）的身价南安普顿加入红军以来表现极佳从，在本赛季的英超联赛中，只有7次防线被攻破。

“他非常、非常、非常有影响力。我很高兴他的加盟。”克洛普说。

“当我第一次见到他的时候，我以为我了解他的性格，你会有这种感觉。我很确定他会表现得和现在这样。”

“在去年10月和托特纳姆热刺的比赛后（在温布利1:4负于对手)，在那之后，在范戴克上场之前，我们已经开始更好的防守了。”

然后范戴尔站了出来解决了防守问题，帮了球队很大的忙。

“我可以把所有的赞美和功劳都给那些男孩们。”

“我知道比赛不是这样的——你引进一名球员，除非其他球员也这么做，否则比赛结果是不会改变的。”