冬窗将至 尤文需要在一月做些什么呢？

斑马军团已经晋级16强，并且在意甲联赛中排名第一，但是都灵在下个月里将会有一些人事变动。

尤文图斯的夏季转会窗口是成功的——但那只是因为他们尴尬地未能卖出几名备受瞩目的球员。

在花了3.4亿欧元(2.93亿英镑/ 3.75亿美元)签下克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一年后，为了平衡收支，斑马军团试图卖掉马里奥·曼祖基奇、冈萨罗·伊瓜因和最令人震惊的保罗·迪巴拉。

尽管首席足球官法比奥·帕拉蒂奇尽了最大努力，但在2019- 2020赛季开始前，这三名前锋没有一个离开了都灵。

这被证明是一种因祸得福，因为当曼祖基奇被新教练毛里齐奥·萨里排斥的时候，阿根廷二人组伊瓜因和迪巴拉都在尤文稳固的上半赛季中发挥了关键作用。

斑马军团在离冠军联赛还有两场比赛的情况下，以小组第一的身份出线，同时他们与积分榜领头羊国米积分相同进入了意甲冬歇期。

因此，进入明年1月，重点将不是加强本已强大的阵容，而是继续姗姗来迟的削减意大利最大的工资支出(总额2.94亿欧元)的工作。

可能的签约

在欧冠第六场对阵勒沃库森的比赛之前，帕拉蒂奇坚持尤文不会在一月份进行任何大的签约。

“我们现在的阵容已经很有竞争力了，”他告诉意大利天空体育。“我们不会在这期间有所行动。我们的中场已经有合适的球员了。”

然而，如果有合适的球员，也许更重要的是，以合适的价格，尤文会考虑加强这方面的实力。

老妇人是桑德罗·托纳利的长期崇拜者，这位19岁的中场组织者在意甲的第一个赛季给人留下了深刻的印象。

然而，布雷西亚不愿意在冬季出售“新安德里亚·皮尔洛”，因为他们正处于保级大战中，而且肯定不会以低于5000万欧元的价格出售。

因此，这名意大利国脚很有可能在明年夏天来到都灵，而尤文传统上更愿意在这个时候进行转会。

去年11月曾有很多关于不被巴塞罗那所重视的拉基蒂奇的交易的传闻，但是克罗地亚人已经再次回到了巴尔韦德的首发阵容中，在冬季假期之前，他已经连续首发了6场比赛。

莱安德罗·帕雷德斯的名字也经常被提及，又或者是包涵埃姆雷·詹和马蒂亚·德·西利奥在内的交换交易的一部分，但是巴黎圣日耳曼不愿意让阿根廷人在一月份离开。

库鲁舍夫斯基也几乎没有机会在1月或夏季来到都灵。

这名瑞典人本赛季被租借到帕尔马后在意甲掀起了一场风暴，但这位阿塔兰塔拥有的中场球员似乎准备在本赛季结束后以大约3500万欧元(3000万英镑/ 3900万美元)的价格加盟国米。

在其他地方，萨里希望能与他在切尔西工作过的埃默森·帕尔米耶里重聚，但是蓝军更愿意在冬季转会市场出售左后卫马科斯·阿隆索。

和欧洲其他的俱乐部一样，尤文对萨尔茨堡的前锋哈兰德很感兴趣，但是这名19岁的球员选择了加盟多特蒙德，因为这是一支可以在短期内为他提供大量的一线队首发机会的球队——这也是斑马军团无法保证的。

可能的离开

曼祖基奇已经加盟了卡塔尔的球队，他的转会决定让许多尤文球迷感到失望，因为这名前锋曾经是尤文的忠实仆人，但是尤文对他的愤怒并不关心。

对意甲冠军来说，唯一重要的是他们已经从工资账单中扣除了意甲收入第十高的球员的工资(税后年薪600万欧元)——并且是在据报道的费用700万欧元(600万英镑/ 780万美元)上。

让尤文球迷高兴的是，詹也将很快就要离开了。

斑马军团以自由转会著称，但是当德国中场离开利物浦时，斑马军团给他的500万欧元的年薪看起来就像是浪费钱——事实也证明了这一点。

在本赛季的所有比赛中，詹只首发了两场比赛，自从萨里把他排除在冠军联赛的大名单之外，他就一直想离开。

尽管有传闻说作为把博格巴带回尤文图斯的交易的一部分，他将回到英格兰与曼联签约，但看起来巴黎圣日耳曼才是这位25岁球员最有可能的目的地。

斑马军团更愿意把詹留到六月，那时他们将有更大的机会说服巴黎圣日耳曼与帕雷德斯分手，但是在一月的转会中看到这名不开心的德国国脚也不会奇怪。

与此同时，马尔科·帕贾预计将在热那亚结束自己的职业生涯。

克罗地亚国脚被认为是世界上最令人兴奋的年轻的攻击者之一,当他于2016年从萨格勒布迪纳摩加入尤文，但他在都灵的时光被不幸给毁了——他两个膝盖都有伤——忍受着并不成功的租借到沙尔克和佛罗伦萨的赛季。

尽管有传闻说普亚卡在抢到国际米兰的库鲁舍夫斯基的交易中起到了重要的作用，但这名边锋将在本赛季下半段的路易吉·法拉利球场度过，在那里与马蒂亚·佩林会合。

这名意大利门将希望在夏天转会到本菲卡，但是他的肩膀受伤了，但是他已经完全恢复了，回到热那亚的可能性很大。

后防线上的德米拉尔和鲁加尼分别只踢了四次和三次，本赛季尤文当然愿意听取对后者的报价。

然而，尽管AC米兰和其他球队对德米拉尔很感兴趣，但这名土耳其国脚将留在尤文，以填补基耶利尼留下的空缺。

然而，如果奥雷里奥·德·劳伦蒂斯同意让埃尔西德·海萨吉——萨里在圣保罗时最喜欢的球员——转会到尤文，德·西格利奥可能会被允许转会去到那不勒斯了。

他们的首发

由于在一月的转会窗口期没有大的签约，尤文很可能会继续他们目前的阵容。

萨里更喜欢的阵型显然是4-3-3，但是前切尔西主帅现在已经接受了4-3-1-2的阵型，因为这个赛季迪巴拉已经证明了他可以胜任10号的位置，而伊瓜因也证明了他比罗纳尔多更有能力。

考虑到拉姆塞的伤病问题和阿德里安·拉比奥的低迷状态，皮亚尼奇是中场唯一确定的首发球员。

尤文仍然在努力寻找能够取代乔·坎塞洛的右后卫，但是可以理解的是，德利赫特已经从一开始的不稳定状态中恢复过来，并且和博努奇组成了一个不错的中后卫组合。

在过去的一个月里，拉齐奥已经两次暴露了萨里的球队的不足，因此人们仍然怀疑斑马军团是否有足够的能力来结束他们自1996年以来在冠军联赛上的痛苦等待。

如果这个赛季再次在欧洲赛场上的失望情绪中结束的话，那么今夏尤文将会有一些大的变动。