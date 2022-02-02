冬季转会窗压哨转会一览：阿里、范德贝克加盟埃弗顿，纽卡豪掷千金

今天，够力足球来盘点一下2022年1月转会窗与英超俱乐部相关的压哨交易，具体如下：

阿里，热刺→埃弗顿，自由转会

卢克-普兰格，德比郡→水晶宫，未公布（回租到德比郡至今年7月）

丹-伯恩，布莱顿→纽卡斯尔，1300万英镑

让-费利佩-马特塔，美因茨→水晶宫，未公布费用

范德贝克，曼联→埃弗顿，租借

德尼兹-翁达夫，皇家吉罗斯联合→布莱顿，未公布

塔吉特，维拉→纽卡斯尔，租借

库卢塞夫斯基，尤文图斯→热刺，租借

本坦库尔，尤文图斯→热刺，1600万英镑

阿尔瓦雷斯，河床→曼城，1400万英镑（回租到河床至今年7月）

魏霍斯特，沃尔夫斯堡→伯恩利，1200万英镑

埃里克森，无球队→布伦特福德，免费

达利-坎贝尔，莱斯特城→邓迪联，租借

阿基诺拉，阿森纳→邓迪联，租借

拉西奇，布伦特福德→克厄，租借

雷赫巴，莱斯特城→比罗达特，未公布

洛塞尔索，热刺→比利亚雷亚尔，租借

布莱恩-希尔，热刺→瓦伦西亚，租借

恩东贝莱，热刺→里昂，租借

布鲁诺-乔达奥，狼队→草蜢，租借

费德里克-阿尔维斯，西汉姆→布隆德比，未公布

内科-威廉姆斯，利物浦→富勒姆，租借

瑞恩-盖尔斯，狼队→布莱克本，租借

杰夫-亨德里克，纽卡斯尔→女王公园巡游者，租借

马蒂-朗斯塔夫，纽卡斯尔→曼斯菲尔德，租借

科瓦尔，曼联→伯顿，租借

陶德-坎特维尔，诺维奇→伯恩茅斯，租借

瑞恩-隆曼，布莱顿→赫尔城，未公布

刘易斯-沃灵顿，埃弗顿→特兰米尔，租借

埃利奥特-安德森，纽卡斯尔→布里斯托尔，租借

萨姆-休斯，莱斯特城→伯顿，未公布

泰瑞克-怀特，维拉→科切斯特，租借

卢克-博尔顿，曼城→萨尔福特，自由转会

萨米-罗宾逊，曼城→维尔港，未公布

马修-邦德斯维尔，纽卡斯尔→什鲁斯伯里，租借

马特-史密斯，曼城→米尔顿凯恩斯，未公布

奥塞-图图，阿森纳→罗瑟汉姆，租借

贾德-斯蒂尔，维拉→卢顿，租借

格巴德博，曼城→科切斯特，自由转会

凯斯勒，维拉→米尔顿凯恩斯，租借

托拉奇，布莱顿→剑桥联，租借

奈特-菲利普斯，利物浦→伯恩茅斯，租借

查理-古德，布伦特福德→谢菲联，租借

安约林，切尔西→哈德斯菲尔德，租借

伍德曼，纽卡斯尔→伯恩茅斯，租借

巴克-博埃蒂，波尔图→布莱顿，租借

特拉斯蒂，科罗拉多急流→阿森纳，未公布

索托纳，尼斯→布伦特福德，租借

姆彭戈，尼德姆马基特→布伦特福德，未公布

除了英超联赛之外，其他联赛也有不少重磅转会，够力足球挑选了其中几笔交易作为展示：

拉姆塞，尤文图斯→流浪者，租借

扎卡里亚，门兴→尤文图斯，800万欧元

穆里奇，拉齐奥→马洛卡，租借

德拉古辛，尤文图斯→萨勒尼塔纳，租借

加蒂，弗洛西诺内→尤文图斯，750万欧元

卢卡斯-佩雷斯，埃尔切→加的斯，未公布

若纳斯-温德，哥本哈根→沃尔夫斯堡，1200万欧

麦克斯-克鲁泽，柏林联合→沃尔夫斯堡，500万欧元

法夫尔，布雷斯特→里昂，1500万欧

斯利马尼，里昂→葡萄牙体育，自由转会