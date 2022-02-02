冬季转会窗压哨转会一览：阿里、范德贝克加盟埃弗顿，纽卡豪掷千金
今天，够力足球来盘点一下2022年1月转会窗与英超俱乐部相关的压哨交易，具体如下：
阿里，热刺→埃弗顿，自由转会
卢克-普兰格，德比郡→水晶宫，未公布（回租到德比郡至今年7月）
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丹-伯恩，布莱顿→纽卡斯尔，1300万英镑
让-费利佩-马特塔，美因茨→水晶宫，未公布费用
范德贝克，曼联→埃弗顿，租借
德尼兹-翁达夫，皇家吉罗斯联合→布莱顿，未公布
塔吉特，维拉→纽卡斯尔，租借
库卢塞夫斯基，尤文图斯→热刺，租借
本坦库尔，尤文图斯→热刺，1600万英镑
阿尔瓦雷斯，河床→曼城，1400万英镑（回租到河床至今年7月）
魏霍斯特，沃尔夫斯堡→伯恩利，1200万英镑
埃里克森，无球队→布伦特福德，免费
达利-坎贝尔，莱斯特城→邓迪联，租借
阿基诺拉，阿森纳→邓迪联，租借
拉西奇，布伦特福德→克厄，租借
雷赫巴，莱斯特城→比罗达特，未公布
洛塞尔索，热刺→比利亚雷亚尔，租借
布莱恩-希尔，热刺→瓦伦西亚，租借
恩东贝莱，热刺→里昂，租借
布鲁诺-乔达奥，狼队→草蜢，租借
费德里克-阿尔维斯，西汉姆→布隆德比，未公布
内科-威廉姆斯，利物浦→富勒姆，租借
瑞恩-盖尔斯，狼队→布莱克本，租借
杰夫-亨德里克，纽卡斯尔→女王公园巡游者，租借
马蒂-朗斯塔夫，纽卡斯尔→曼斯菲尔德，租借
科瓦尔，曼联→伯顿，租借
陶德-坎特维尔，诺维奇→伯恩茅斯，租借
瑞恩-隆曼，布莱顿→赫尔城，未公布
刘易斯-沃灵顿，埃弗顿→特兰米尔，租借
埃利奥特-安德森，纽卡斯尔→布里斯托尔，租借
萨姆-休斯，莱斯特城→伯顿，未公布
泰瑞克-怀特，维拉→科切斯特，租借
卢克-博尔顿，曼城→萨尔福特，自由转会
萨米-罗宾逊，曼城→维尔港，未公布
马修-邦德斯维尔，纽卡斯尔→什鲁斯伯里，租借
马特-史密斯，曼城→米尔顿凯恩斯，未公布
奥塞-图图，阿森纳→罗瑟汉姆，租借
贾德-斯蒂尔，维拉→卢顿，租借
格巴德博，曼城→科切斯特，自由转会
凯斯勒，维拉→米尔顿凯恩斯，租借
托拉奇，布莱顿→剑桥联，租借
奈特-菲利普斯，利物浦→伯恩茅斯，租借
查理-古德，布伦特福德→谢菲联，租借
安约林，切尔西→哈德斯菲尔德，租借
伍德曼，纽卡斯尔→伯恩茅斯，租借
巴克-博埃蒂，波尔图→布莱顿，租借
特拉斯蒂，科罗拉多急流→阿森纳，未公布
索托纳，尼斯→布伦特福德，租借
姆彭戈，尼德姆马基特→布伦特福德，未公布
除了英超联赛之外，其他联赛也有不少重磅转会，够力足球挑选了其中几笔交易作为展示：
拉姆塞，尤文图斯→流浪者，租借
扎卡里亚，门兴→尤文图斯，800万欧元
穆里奇，拉齐奥→马洛卡，租借
德拉古辛，尤文图斯→萨勒尼塔纳，租借
加蒂，弗洛西诺内→尤文图斯，750万欧元
卢卡斯-佩雷斯，埃尔切→加的斯，未公布
若纳斯-温德，哥本哈根→沃尔夫斯堡，1200万欧
麦克斯-克鲁泽，柏林联合→沃尔夫斯堡，500万欧元
法夫尔，布雷斯特→里昂，1500万欧
斯利马尼，里昂→葡萄牙体育，自由转会