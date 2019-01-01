冤冤相报何时休 巴卡约科遭遇种族歧视
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Getty Images
北京时间4月25日，今天凌晨进行的意大利杯半决赛次回合比赛中，AC米兰主场0-1不敌拉齐奥，总比分0-1被对手淘汰无缘决赛。
在比赛开始前的热身过程中，来到圣西罗球场的拉齐奥球迷唱起了带有种族歧视的歌曲，他们攻击米兰中场巴卡约科“这根香蕉是给巴卡约科的”。
比赛开始后，巴卡约科和队友凯西每次触球，都能听到拉齐奥球迷发出巨大的嘘声。
拉齐奥球迷或许认为自己的举动“事出有因”。在意甲第32轮，AC米兰主场1-0战胜拉齐奥，赛后巴卡约科在与阿切比尔交换球衣后，与凯西在球迷面前举球衣庆祝，这一举动饱受争议。
意大利足协主席格拉维纳对于凯西和巴卡约科行为进行了指责，称这种行为“缺乏尊重”，并呼吁对他们进行惩罚。不过随后足协官方表示，巴卡约克和凯西不会受到处罚。
但拉齐奥球迷显然没有忘记这一幕，巴卡约科成为蓝鹰球迷重点侮辱对象，并且有报道称，在客场球迷区有不少拉齐奥球迷手中拿着香蕉。
在比赛进行中，拉齐奥球迷的种族歧视歌曲没有丝毫停止的迹象，圣西罗球场电子显示系统不得不提醒球迷们，如果不停止这样的歌曲，半决赛有被取消的可能。但是拉齐奥球迷用更多的包含“香蕉”字眼的歌曲进行回应。
拉齐奥俱乐部在比赛结束后作出官方声明：“我们在俱乐部119年的历史上，坚决反对任何形式的种族歧视行为。”