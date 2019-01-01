冤冤相报何时休 巴卡约科遭遇种族歧视

在米兰0-1不敌拉齐奥的意大利杯半决赛次回合中，租借在红黑军团的切尔西中场球员巴卡约科遭遇拉齐奥球迷的种族歧视攻击。

北京时间4月25日，今天凌晨进行的意大利杯半决赛次回合比赛中，AC米兰主场0-1不敌拉齐奥，总比分0-1被对手淘汰无缘决赛。

在比赛开始前的热身过程中，来到圣西罗球场的拉齐奥球迷唱起了带有种族歧视的歌曲，他们攻击米兰中场巴卡约科“这根香蕉是给巴卡约科的”。

比赛开始后，巴卡约科和队友凯西每次触球，都能听到拉齐奥球迷发出巨大的嘘声。

拉齐奥球迷或许认为自己的举动“事出有因”。在意甲第32轮，AC米兰主场1-0战胜拉齐奥，赛后巴卡约科在与阿切比尔交换球衣后，与凯西在球迷面前举球衣庆祝，这一举动饱受争议。

意大利足协主席格拉维纳对于凯西和巴卡约科行为进行了指责，称这种行为“缺乏尊重”，并呼吁对他们进行惩罚。不过随后足协官方表示，巴卡约克和凯西不会受到处罚。

但拉齐奥球迷显然没有忘记这一幕，巴卡约科成为蓝鹰球迷重点侮辱对象，并且有报道称，在客场球迷区有不少拉齐奥球迷手中拿着香蕉。

在比赛进行中，拉齐奥球迷的种族歧视歌曲没有丝毫停止的迹象，圣西罗球场电子显示系统不得不提醒球迷们，如果不停止这样的歌曲，半决赛有被取消的可能。但是拉齐奥球迷用更多的包含“香蕉”字眼的歌曲进行回应。

拉齐奥俱乐部在比赛结束后作出官方声明：“我们在俱乐部119年的历史上，坚决反对任何形式的种族歧视行为。”