冠军竞争激烈 克洛普赞瓜氏曼城堪称完美

利物浦将在本周末的英超联赛中客场挑战狼队，如果顺利击败对手，他们将在多赛一场的情况下领先曼城4分，但是主帅克洛普拒绝将利物浦作为挑战卫冕冠军曼城的唯一球队。

英超将在本周末进入上半程的最后一轮比赛，目前位于积分榜榜首的红军利物浦将在英超第18轮中客场挑战狼队，他们领先身后的卫冕冠军1分，与第三名的热刺已经拉开6分的距离。

如果利物浦顺利击败狼队，他们将在圣诞节以4分优势稳居积分榜头名，而压力则会来到稍后一天进行比赛的卫冕冠军曼城身上。

利物浦在英超赛场仍然保持不败战绩，曼城则在12月份输给了切尔西，但是尽管蓝月亮吃了败仗，红军主帅克洛普仍然认为瓜迪奥拉的球队是联赛冠军最有力的争夺者。

克洛普说：“老实说，我每天都在看自己的球队，每一周都在看球队的表现，我非常了解球队有很多需要改进的地方，并且我们从来没有必定赢下对手的把握，而曼城有这样的实力。”

“他们真得太出色了，我必须要尊重这一点。我不能说对方是因为运气而赢下比赛，他们完全是靠实力取胜。去年当他们拿到100分的时候就是这样，而现在他们也保持着那种模式。”

“他们没有暴露出任何弱点。他们是联赛卫冕冠军，现在踢得仍然像冠军。他们去年以创纪录的战绩夺得联赛冠军，他们在这个赛季对冠军的渴望依然强烈，我认为这非常特别。”

“我们其他队伍都是挑战者，只有曼城是最稳定的。热刺目前有很多伤病情况，他们的球员在世界杯后休息恢复的时间太短了。我不清楚他们究竟有多少比利时和英格兰球员，但是他们都没能进行季前赛备战，他们取得如今的成绩非常艰难，也非常不容易。现在他们也仅落后我们6分，真得非常伟大了。”

“阿森纳的开局？切尔西？他们都是非常出色的球队。冠军竞争如此激烈，除了继续努力赢下比赛，拿到更多的积分，我们怎么可能会想其它的事情。”