冠军最重要？克洛普：奖杯并不代表一切

利物浦将于北京时间周一凌晨主场迎战曼联，双方主帅在赛前进行了针锋相对的辩论，穆里尼奥认为有实力的球队需要用冠军奖杯证明，而克洛普则坚持表示，奖杯并不代表一切。

红军利物浦在英超积分榜上暂居首位，他们将在本周末迎来位于积分榜第六位的传统死敌红魔曼联，2018-19赛季的首回合“双红会”将在安菲尔德球场进行。

曼联主帅穆里尼奥在赛前表示：“我认为奖杯很重要。尤其是当你的球队有实力竞争冠军并且以竞争冠军为目标时，奖杯当然很重要。”

“只把争冠当口号并不明智，但是当你有实力时，这样的目标并不需要掩饰。尽管我所了解的并不多，但我认为利物浦已经将目标设定为夺得联赛冠军。”

作为回应，利物浦主帅克洛普则质疑奖杯的重要性，他并不认为夺得冠军意味着一切。

“奖杯的确很重要，但我必须夺得奖杯吗？必须赢得冠军吗？”克洛普说。

“人们或许会记得你夺得的冠军，但是我需要做到的是将俱乐部给予我的财力物力人力发挥到极致，争取获得最美好的事情，这是我坚信不疑的。”

“如果因为上个赛季我们没有夺得最后的欧冠冠军而认为我们并不是成功的赛季，我也没办法改变这种观点。最后的决赛成功吗？不成功，但这过程无与伦比。我享受球队一路走来的历程。”

“外界一直给球队施加压力，人们总在说如果我不能帮助球队拿到冠军，我就必须离开。如果此刻你觉得某些人可以比一名教练做得更好，那你就解雇这名教练吧。”