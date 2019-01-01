农场主超市开张在即 尤文四千万抢天才边锋

尤文图斯已经加入富勒姆新星塞塞尼翁的争夺战。

18岁的塞塞尼翁很有可能在这个夏天离开克拉文农场，而富勒姆也准备利用这名天才边锋来赚钱。

富勒姆希望得到4000万英镑，尽管他的合同将在2020年到期——现在一场竞标战可能随之而来。

据说塞塞尼翁喜欢热刺是因为他可以继续住在西伦敦，也因为主教练毛里西奥·波切蒂诺在培养年轻的英格兰球员方面有着良好的记录。

尽管经历了一个艰难的赛季，但他在富勒姆战胜埃弗顿和伯恩茅斯的比赛中表现出色，并在代理教练斯科特·帕克的带领下发挥出色。

热刺对塞塞尼翁的追逐已经有一段时间了，他们希望引进这位边锋，而波切蒂诺是他的超级粉丝。但曼联、利物浦和巴黎圣日耳曼也与这名球员联系在一起，他的合同到赛季结束时只剩下一年到期。多特蒙德也在关注他，如果他的合同到期，他们将在下赛季末免费引进他。

然而，意大利豪门尤文图斯也在密切关注塞塞尼翁的动向，并将在夏天提出报价。尤文图斯在上周末赢得意甲冠军，但在上周的欧冠中输给了阿贾克斯。

富勒姆面临着一场重要的拉锯战以留住他们的几位主要球星。

帕克在战胜伯恩茅斯后表示，他希望塞尔维亚前锋亚历山大·米特罗维奇和中场汤姆·凯尔尼都留下，以便组建一支下赛季能重返英超的球队。

现在，农场主可能会同时提供两笔新交易，试图说服双方留下来。但米特罗维奇已经收到了来自中国的报价，西汉姆和水晶宫都对他感兴趣。米特罗维奇去年夏天才签约，俱乐部对他的估值为3000万英镑。

凯尔尼目前的合同还有4年，他更有可能留下。土耳其俱乐部费内巴切也对前锋巴贝尔感兴趣。

帕克在夏天得到主教练一职的机会因战胜埃弗顿和伯恩茅斯而增加，但是俱乐部也把凯尔特人主教练尼尔·列侬作为可能的人选。