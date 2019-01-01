再赶一个 齐达内：哈梅斯的未来不关我的事

这名攻击手预计将离开银河战舰，齐达内表示他的未来是俱乐部需要担心的事情。

齐达内坚持认为关于哈梅斯·罗德里格斯在皇马的未来并不是他所关心的，因为他声称这位中场组织者没有兴趣留下。

在从拜仁慕尼黑租借两年回到伯纳乌后，哈梅斯与那不勒斯和马德里竞技联系在一起。

马竞首席执行官米格尔·安赫尔·吉尔·马林周四告诉ESPN，哈梅斯不想继续留在皇家马德里，西甲豪门也不想让他继续留在马德里。

这番言论似乎为这位28岁的球员打开了转会的大门，马林声称马竞主帅迭戈·西蒙尼是他的球迷，那不勒斯主教练卡洛·安切洛蒂也表达了对这位球员的感情。

当被问及这些评论时，齐达内说这位哥伦比亚国脚的未来不是他担心的事情，他说这将取决于俱乐部来决定他的命运。

“这是俱乐部的事情。”他在周五国际冠军杯皇马对阵马竞的新闻发布会上说：“这是他们之间的事——主席之间的事——不是我。”

尽管中场球员阿森西奥可能会因为严重的膝伤错过整个赛季，齐达内说皇马的计划没有任何改变。

“我们正在和球员们一起努力。我们考虑的是第一场联赛。”他说：“没有什么变化。我没想过，谁会取代马科，不。我们被伤病所影响，但是明天还有一场比赛。我们稍后再看。”