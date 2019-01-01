再见高佬 前英格兰国脚克劳奇宣布退役

这位中锋已经决定，现在是收工的时候了，尽管此前他曾雄心勃勃地想要踢到40岁。

彼得·克劳奇在38岁的时候宣布退役，他曾代表英格兰、利物浦、托特纳姆热刺和其他许多俱乐部度过了辉煌的职业生涯。

克劳奇以身高6英尺7英寸（2.01米）而闻名，他大部分时间都在英超踢球，并在2006年和2010年代表国家队参加了两届世界杯。

克劳奇是一名身材瘦削的中锋，他的技术能力很少为人称道，但他仍然成功地为英格兰顶级联赛的几家大俱乐部带来了强大的影响力。

克劳奇在他的《每日邮报》专栏中写道:“我已经为这一刻准备了23年，但现在它来了，你意识到没有什么能让你做好准备。是时候称自己为“前足球运动员”了；我从16岁开始的这段不可思议的旅程已经结束了。我的抱负是踢到40岁，所以说‘退役’这个词很可怕。从一个常规的首发球员变成一个只能从替补席登场10到15分钟的球员，这让人很难接受。明年一月我就39岁了，但我的身体状况很好，我可以坚持下去。我不想成为一个被扔到地上然后等着球砸过来的人。”

克劳奇在1998年作为一名年轻球员在热刺签下了他的第一份职业合同，尽管他在两年后的处子秀之前离开了热刺，但他在2009年回到了热刺。

在他的第一段热刺生涯中，克劳奇被租借到英非联的达利奇·哈姆雷特和瑞典球队哈斯勒霍尔姆——他承认从那时起他已经走了很长一段路。

“让我们诚实点吧——你不可能在那时指望我能成功。”他补充道：“如果你当时告诉我，我将代表英格兰出战42次，攻入22粒进球，代表利物浦参加欧冠和足总杯决赛，并打进制胜球让托特纳姆热刺四十年来首次重返欧冠，我会把你锁起来。”

克劳奇第一次离开热刺后去了女王公园巡游者，在他加盟朴茨茅斯和阿斯顿维拉之前，他曾被租借到了诺维奇。

随后在2004-05赛季转会南安普顿，打入12粒英超进球，并转会利物浦，在那里他效力了三年，之后又回到了朴茨茅斯和热刺。

在斯托克城的7年半让克劳奇进入了他职业生涯的暮年，他在伯恩利结束了自己的职业生涯，这是一个完美的俱乐部。

“伯恩利真的是一个理想的终点。”他写道：“我在一月份去那里之后并没有产生太大的影响，但是我很高兴我去了那里。戴奇是一名顶级教练，球员们都很优秀。他们有很棒的组织，我喜欢每天都在那里。他们是一家优秀的俱乐部。”