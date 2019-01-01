再见小猪！施魏因施泰格宣布退役决定

前德国国脚施魏因施泰格宣布了自己将在赛季末退役的决定，这位35岁的世界杯冠军得主已经准备好开启新的人生旅程。

施魏因施泰格出身拜仁青训。从2002年被提拔进入一线队后，他在南部之星效力13载，为球队出场500场，帮助球队赢得了8个德甲冠军和1个欧冠冠军。

2015年夏天，他收到了来自前主帅范加尔的邀请，前往英超加盟了当时由荷兰人执教的红魔曼联。不过在老特拉福德的这段时间，他并没有打出在拜仁时候的中场控制力。仅仅两年之后，他就转会到芝加哥火焰。

2019-20赛季已经是施魏因施泰格在大联盟征战的第三个赛季，也将成为他球员生涯的最后一个赛季。

在国家队层面，他的成年队出场次数也达到了121场，并且在2014年南非世界杯上帮助德意志战车问鼎世界之巅。

而现在，带着无数辉煌与荣耀，这位前拜仁，曼联及现役芝加哥火焰球员在自己的社交媒体上写道：“亲爱的球迷们，现在是时候了，我将在这个赛季结束后，结束我的职业生涯。”

“我想向你们所有人表示感谢，感谢拜仁，曼联，芝加哥火焰以及德国国家队。是你们让我拥有了如此美好的时光。”

“当然，我还要感谢我的妻子安娜-伊万诺维奇以及我家人给予我的支持。”

“告别球员生涯令我感到些许流恋，但我也期待着未来那些激动人心的挑战。我仍将忠于足球。”

“十分十分感激我们一起度过的那些时光，我会永远将你们放在心里。”

拜仁英文官推也向这位红白名宿致以敬意：“‘谢谢你，巴斯蒂！’同时我们还将称呼他为‘传奇’。”

在施魏因施泰格登场的每一场比赛中，球迷们都能看到这位中场拼尽全力争抢球权串连攻防的身影。相信这样的品质也将为他在球场下，翻开美好的新篇章。