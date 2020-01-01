再破纪录 阿奎罗七夺得英超月度最佳球员奖

这名阿根廷国脚已经超越了哈里·凯恩和史蒂芬·杰拉德，他仅仅在三场联赛的时间里打进了六球。

曼城前锋塞尔吉奥·阿奎罗获得了1月份的英超最佳球员奖，打破了获得“当月最佳球员”的最高纪录。

阿根廷国脚阿奎罗已经七次获得该奖项，超过了哈里·凯恩和史蒂文·杰拉德，两人之前各获得了六次。

其他球队

2013年10月，他第一次获得这一奖项，而上一次获奖是在不到一年前的2019年2月。

一个月之前，阿奎罗刚打破了两项英超联赛纪录，然后再次获得了这个奖项。

这位前马竞前锋在1月12日对阵阿斯顿维拉的比赛中的第二个进球，让他成功超越了亨利，成为英超历史上进球最多外国球员。

然后他在维拉公园完成了帽子戏法，这意味着他也成为了英超历史上拥有帽子戏法最多的球员，12个，比阿兰·希勒多一个。

阿奎罗在一月代表曼城出战的三场联赛中总共打入六球，他在对阵水晶宫的比赛中攻入两球，并在1-0战胜谢菲尔德联队的比赛中攻入制胜一球。

他现在在英超历史进球榜上排名第四，在258场比赛中攻入180球。

和亨利一样，他在上个月也超越了兰帕德的177个英超进球，同样在他之前的还有希勒、鲁尼和科尔。

如果阿奎罗能保持他目前的状态，并有可能赢得第二个英超金靴奖，那么科尔的187个进球的纪录似乎可以在赛季结束前被他打破。

本赛季他以16粒联赛进球位居射手榜第二，一球落后于莱斯特城球星杰米·瓦尔迪。

阿奎罗希望在本周日主场对阵西汉姆的比赛中能够帮助曼城重拾胜利之路。

瓜迪奥拉的球队在过去的两场比赛中分别输给了曼联和托特纳姆热刺，这是在这位加泰罗尼亚教练的带领下，蓝军首次在连续两场比赛中无法进球。

他们目前落后领头羊利物浦22分，在连续两年夺得英超冠军后，他们对联赛冠军的把握每周都在降低。