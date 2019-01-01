再破新纪录 曼联创31年联赛同期最低积分纪录

周日，红魔在老特拉福德被阿斯顿维拉逼平，落后利物浦22分。

曼联迎来了31年来最糟糕的赛季开局。

周日，红魔在主场以2-2战平阿斯顿维拉，曼联本赛季第六次在英超联赛中打平。

曼联在过去的9场英超联赛中只赢了2场，现在排名英超第九，落后领头羊利物浦22分。

曼联在联赛的前14场比赛中只得到了18分，这是自1988-89赛季以来的最低值。

那一年，曼联在联赛中排名第11位，落后冠军阿森纳25分。

曼联在过去的九场联赛中每场至少丢了一个球，他们也在努力寻找防守的连贯性。

尽管在2月份的比赛中，曼联保持了3场零失球，但在之后的25场联赛中，他们只在2场比赛中将对手拒之门外。

“作为一支球队，我们正在进步，但我们想要进步更多。”中后卫哈利·马奎尔赛后说：“没有在主场赢得比赛是令人失望的。我们很生气，但我们需要做得更好，周三（主场对热刺）给了我们一个很好的机会去纠正。

“他们进了第一个球后，我们很糟糕。它打击了我们，我们紧张不安。从前场丢球后就直接被进球是令人失望的。我们在下半场的大部分时间都处于统治地位。”

虽然这个结果让曼联很失望，但对维拉来说却很好，自2015年11月以来，他们第一次避免了输给传统六强之一。