再生波折 西班牙足协推迟决定何时进行国家德比

这两家俱乐部还不知道他们推迟的比赛什么时候举行。

西班牙皇家足球联合会无法对原定于10月26日举行的国家德比做出最后决定，原因是西甲方面有了最新介入。

在加泰罗尼亚发生政治动荡后，西班牙足协于上周五确认推迟比赛。

上周一，9名加泰罗尼亚政治领导人因参与该地区2017年公投并随后宣布独立而被判长期监禁，巴塞罗那随即爆发暴力事件。

支持独立的政客们呼吁在10月26日在巴塞罗那举行集会，最终导致西班牙国家德比因安全原因被推迟。

西班牙足协让巴塞罗那和皇家马德里达成了一致，将比赛时间改在12月18日，但现在看来不太可能。

据报道，西甲方面坚持要在12月4日进行比赛，而西班牙足协也将其意见传达给了各俱乐部，他们被要求在当地时间周二20：00之前做出回应。

西班牙足协声明写道：“西班牙皇家足球联合会的竞赛委员会将于明天（周二）返回巴塞罗那和皇家马德里，此前他们收到了西甲在10月26日的比赛日期的新声明，但由于特殊情况而推迟。各俱乐部必须在周二20：00前给出答复，竞赛委员会必须再次开会评估他们的答复。当天，竞赛委员会对两家俱乐部的提议进行了分析，两家俱乐部都同意将比赛推迟到12月18日。它（竞赛委员会）还分析了这些天来西甲发来的各种报告。此外，委员会还要求西班牙足协竞赛区提交一份报告，该报告已及时送交委员会。”