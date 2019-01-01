再添一座新奖杯 人生赢家佩德罗再创纪录

佩德罗对于奖杯并不陌生，现在他的收藏里又增添了欧联杯的冠军奖杯。

切尔西在欧联杯决赛中战胜阿森纳，蓝军边锋佩德罗又为自己的锦标锦上添花。

这位31岁的球员已经赢得了欧冠、英超联赛、欧罗巴联赛、世界杯和欧洲杯的冠军，这是世界上其他球员无法比拟的。

佩德罗的奖杯清单也不止于此，这位前巴塞罗那球员还拥有5座西甲冠军奖杯，3座国王杯冠军奖杯，3座欧洲超级杯冠军奖杯，2座世俱杯冠军奖杯和1座足总杯冠军奖杯。

切尔西前锋在周三4:1战胜枪手的比赛中发挥了关键作用，他在第60分钟打进了球队的第二个进球。

在本赛季联赛排名第三之后，蓝军在欧罗巴联赛的胜利对于佩德罗来说是一个理想且熟悉的结束一个赛季的方式。

“对我们来说，夺冠是最好的，最令人满意的感觉，”佩德罗在决赛前告诉切尔西官网：“这意味着我们在整个赛季都做得很好，最终，当你举起奖杯的时候，有机会感受到那种感觉是很特别的。”

“你必须经历它，才能知道它是什么感觉，因为你无法用语言表达出来。你总是渴望不断赢得冠军，不断赢得奖杯，因为这对你的职业生涯很重要，这有助于你作为球员不断成长。你可能会对很多事情感到厌倦，但永远不包括赢球。你总是想赢得尽可能多的奖杯和头衔。”

佩德罗也成为了第五个在欧联杯和欧冠决赛都进过球的球员。西蒙森、克雷斯波、阿莱尼切夫和杰拉德曾在西班牙国脚之前做到过。

切尔西当晚的其他进球者也取得了一些令人印象深刻的成绩，奥利维尔·吉鲁超过方丹成为单赛季在欧战进球最多的法国球员。方丹的记录保持了60年。

切尔西在欧联杯的胜利很可能是阿扎尔在俱乐部的最后一场比赛，这位比利时人暗示这场比赛可能是他转会皇马之前的最后一场比赛。

他很有风度地离开了赛场，打进了本赛季的第20粒进球，这是他职业生涯单赛季的最高进球纪录，也是自1991年马克·休斯代表曼联在对阵巴塞罗那的优胜者杯决赛中梅开二度以来，他成为首位在欧战决赛中梅开二度的英格兰俱乐部球员。