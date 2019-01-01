再次枯坐板凳 普利西奇：无法上场令人沮丧

这位美国国脚在最近五场比赛中有四场没能上场。

切尔西边锋克里斯蒂安·普利西奇承认，在又一次在替补席度过比赛后，缺少比赛时间“非常令人沮丧”。

普利西奇在周六切尔西2-0战胜布莱顿的比赛中枯坐板凳，这是他在最近五场比赛中缺席的四场比赛。

在切尔西的出场顺位上，这位美国国脚目前似乎落后于佩德罗、威廉、梅森·芒特和卡勒姆·哈德森-奥多伊，这使得他在斯坦福桥的开局很艰难。

“是的，当然，这是非常令人沮丧的，但我将继续努力，因为我想踢。”普利西奇告诉Pro Soccer Talk。

他在球队前四场英超联赛中有三场首发，但这位21岁的球员最近一次在联赛中出场是在8月31日对阵谢菲尔德联的比赛。

当被问及切尔西主教练兰帕德是否给出了他上场时间减少的具体原因时，普利西奇说他得到的建议更加笼统。

普利西奇说：“没说太多。他说要继续努力，我必须在训练中提高自己，努力回到阵容中。”

在德国度过了他的此前整个职业生涯后，这位美国人说他知道在一个新的联赛一开始总是很难的。

“总会有挑战。”普利西奇说：“我知道来到这里会很艰难。这绝不是件容易的事。我得慢慢来。我想回来，成为球队的一员，帮助球队赢得比赛。我想踢尽可能多的时间，这是我的目标，我想上场。现在对我来说很难。我只需要继续学习。就像我说的，我真的很想上场，我必须继续努力，证明自己的实力。”

普利西奇上赛季也遇到了类似的情况，桑乔在多特蒙德的出现缩短了他的上场时间。

当被问及他是否能从这种情况中吸取教训时，普利西奇说：“当然。最后我又得到了上场时间，我在赛季末踢得很好，所以我必须低下头开始工作。”