再次失去！德布劳内战热刺半场伤退

这位中场在面对北伦敦球队的上半场比赛中旧伤复发被换下场。

上半场一次尝试射门无果后，德布劳内在未与任何球员结果的情况下倒地，随后被费尔南迪尼奥替换下场。

在本周早些时候，他还曾谈到自己当时被告知将长期无缘赛场的感受。值得一提的是，得知这一噩耗的时候，他才刚刚与诞下第三个孩子从医院返回家中的妻子通了电话。

他告诉The Player's Tribune：“当时就是忍不住流泪。我不知道是因为我的儿子出生了，还是得知我将缺席更多的比赛，也或许两者都有。”

这位比利时国脚本赛季至今打满90分钟的比赛仅有5场，其中就包括蓝月亮最近的两场包括与水晶宫的英超比赛以及与热刺的欧冠比赛。但此前，他就已经因为膝盖和大腿肌肉伤情缺席了很长时间。

尽管曼城已经从欧冠中出局，但只要他们能够赢下本赛季剩余的6场比赛，他们仍将完成队史首个三冠王的伟业。

本场比赛1-0战胜热刺之后，英超卫冕冠军已经反超利物浦1分，坐上了积分榜榜首位置。

下周三，瓜迪奥拉的球队需要前往老特拉福德打响下半程的同城德比。而除了红魔曼联，他们联赛的最后三个对手只剩下伯恩利，莱斯特城和布莱顿。5月18日，他们还将与沃特福德争夺足总杯冠军。

上赛季德布劳内为蓝月亮在英超中出场37次，打入8球，贡献16次助攻，帮助曼城以破纪录的100分加冕英超冠军。