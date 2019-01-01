再接再厉 马内誓为特别的利物浦再创进球新高

这位塞内加尔前锋在2018-19赛季创造了个人最好成绩，同时获得了金靴奖和欧洲冠军联赛冠军，但他认为未来还会有更多等待着他。

马内在2018-19赛季攻入26粒进球，获得英超金靴奖和欧冠冠军，但他相信他可以为“特别”的利物浦做得更好。

这位塞内加尔国脚是上赛季在尤尔根·克洛普的球队中表现出色的球员之一。

在欧洲赛场上，对于奖杯七年的等待终于以某种方式结束了。

马内在这一成功中发挥了主导作用，而他在英超的22次努力使他与俱乐部队友穆罕默德·萨拉赫和阿森纳前锋皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬一起荣登射手榜榜首。

这名27岁的天才球员已经提高了自己的标准，并取得了个人最好成绩，但他相信，在他寻求职业生涯继续上升的道路上，还有更多的事情要做。

“说实话，我认为我的射门有了很大的进步。”马内在利物浦官方网站上说。

“这是积极的，因为我可以说我每个赛季都在进步，这对我的发展很重要。我会努力工作，越来越努力，变得越来越好。”

如果马内能够继续闪耀，那么在不久的将来，利物浦很有可能获得更多的顶级荣誉。

“我们有一支非常棒的球队。”马内补充道。

“毫无疑问，未来是令人兴奋的。我们将尽一切努力创造一些特别的东西。”

在追逐荣誉的道路上，将扮演重要角色的不只是球员。

马内承认，忠实的球迷基础也有助于激发球迷的信心，并将克洛普的球队提升到更高的水平。

他说：“他们在这个赛季发挥了很大的作用。”

“有时主场的比赛非常的困难，但他们总是在这里。继续前进，因为我们需要你！这很重要。”

“这让俱乐部变得特别，这真的很重要。有时这可能是糟糕的一天，如果球迷给你更多的动力，这对球队和他们都是积极的。”

马内和萨拉赫两人在今年夏天的非洲杯上将会有着更多的竞争出现。但利物浦的阵容将会随着季前赛的来到而逐渐固定。他们的联赛揭幕战都在8月9日的主场迎战升班马诺维奇。