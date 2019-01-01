再接再厉 范戴克期待红军和荷兰取得更多成功

这荷兰后卫发誓他将在下个赛季回归并渴望在为俱乐部和国家队有一个成功的赛季打下基础。

范戴克说，在和他的利物浦队友在刚刚过去的赛季中获得了俱乐部的第六个欧洲冠军后，他们渴望获得更多的成功。

6月1日，利物浦在马德里万达大都会球场2-0战胜热刺，捧起了冠军联赛奖杯。

这位荷兰国脚中后卫在英超联赛中也占据着统治地位，利物浦一路将最终的冠军曼城紧紧相逼。

红军以97分的成绩结束了联赛，这是英超联赛历史上第三高的分数，范迪克凭借他的努力获得了PFA年度最佳球员的称号。

这位27岁的球员为球队的成功感到骄傲，并发誓他们将继续在此基础上努力。

“在这个令人难以置信的赛季结束之际，我有几天的时间来反思。”范戴克在他的Instagram主页上说。

“我们这个赛季在利物浦取得了伟大的成就，我为能和这群球员一起成为这样一个不可思议的俱乐部的一员而感到骄傲。”

“成为欧洲冠军是梦想成真！我们现在都渴望获得更多的成功，并将继续为实现这一目标而竭尽所能。”

对荷兰队来说，这也是一个成功的赛季。

在未能获得2018年俄罗斯世界杯参赛资格后，荷兰队进入了国家联盟的决赛，在决赛中他们以微弱劣势输给了葡萄牙队。

作为国家队队长，范戴克发誓要在这一成功的基础上继续前进，并感谢了他在利物浦和荷兰队的支持者。

“我对国家队的未来也很兴奋，我们将在刚刚度过的这个充满希望的赛季的基础上继续前进。”他的帖子继续写道。

“谢谢你过去几个月的支持，我们在休赛期之后再见，准备再次出发！”

利物浦将在7月7日与流浪者队的比赛开始他们的季前赛。

他们的赛季正式开始于8月4日对阵曼城的社区盾杯，然后是8月9日在安菲尔德对阵升班马的诺维奇的英超揭幕战。