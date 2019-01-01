再接再厉 威廉：切尔西不能一直起伏不定

这位巴西国脚在与热刺的德比战中为蓝军攻入两球。

在2-0战胜托特纳姆的德比战中，威廉帮助切尔西回到了正轨，他承认蓝军在追求稳定的过程中“不能保持起伏不定”。

“这是我们本赛季最好的表现之一，但现在我们必须继续这样做。”这位巴西国脚在俱乐部官方网站上说：“我们不能总是起起落落，我们必须继续前进，保持前进的势头。”

“我们还有很多比赛要踢，如果我们想保持在积分榜前列，我们需要赢得更多的比赛。”

在谈到自己对托特纳姆热刺的表现时，威廉补充道：“我当然很高兴打进两球，但最重要的是赢得比赛。”

“我们做得很出色。这是一场出色的胜利，一场精彩的比赛，每个人都很开心。”

“我们争抢每一个球。我们知道我们有实力去踢比赛，但是这种比赛是关于你如何战斗，如何变得强大——我们做了一切。”

兰帕德在比赛前突然将阵型调整为3-4-3，目的是让哈里·凯恩和他的队友们保持安静。

他的球队完成了这一使命，威廉称赞了切尔西改变他们的体系的能力，同时也收获了值得注意的成绩。

他说：“在那种情况下，我们让他们吃了一惊。他们不能压迫我们，我们创造了很多，我们压迫得很好，我们在比赛中有更多的控制。每个人都做得很棒。”

切尔西将会在节礼日回到主场迎战南安普顿。