再换东家 小豌豆800万欧元转会塞维利亚

在从勒沃库森加盟铁锤队两年后，这位墨西哥国脚将在西甲迎来他职业生涯的下一个挑战。

周一上午，埃尔南德斯完成了从西汉姆前往塞维利亚的800万欧元(约合900万美元)的永久转会。

这位墨西哥前锋已经与拉蒙桑切斯-皮斯胡安球场签订了一份为期三年的合同，结束了他在东伦敦的两个半赛季。

这位31岁的球员在8月17日1-1战平布莱顿的比赛中打进了他在西汉姆的最后一粒进球，这也是他在西汉姆的最后一次出场。

西汉姆联队在其网站上发布了一份官方声明，声明中写道:“西汉姆联队可以证实，前锋小豌豆已经永久加盟西班牙甲级俱乐部塞维利亚，转会费不详。”

“俱乐部感谢小豌豆的贡献，并祝愿他在未来的职业生涯中一切顺利。”

铁锤俱乐部主席大卫·戈尔德也通过他的推特账号证实了这一消息，他感谢埃尔南德斯的效力，然后祝他在西班牙一切顺利。

他说:“早上好。我可以确认哈维尔·埃尔南德斯转会到西甲塞维利亚的交易已经完成，但没有透露转会费。祝你好运哈维尔！”

埃尔南德斯在为西汉姆联出场的63场比赛中打进17球，帮助球队在2017-18赛季排名第13位的情况下，上赛季稳居前十。

这位身材矮小的中锋还没有完全恢复他在伦敦体育场的最佳状态，但是他在禁区里的工作效率和爆发力赢得了球迷的喜爱。

佩莱格里尼决定不让赫尔南德斯参加周六西汉姆2-0战胜诺维奇的比赛，因为他马上就要回到西甲了。

这位前曼联球星离开老特拉福德后，于2014-15赛季以租借的形式加盟皇家马德里，之后被永久转会去到了勒沃库森。