再挖博格巴 皇马为其开出与贝尔相同薪水

皇马在国际冠军杯上的表现不尽如人意，为了在中场注入新鲜血液，球队已向博格巴开出与贝尔相同的年薪邀其加盟。

《阿斯报》消息，为了进一步补强中场厚度，皇马已经为曼联球星博格巴开出与贝尔等同的年薪（1450万欧元）。

皇马近况不尽如人意，球队在国际冠军杯的比赛中仅在阿森纳身上获得一场平局，球队先后输给了拜仁和马竞。球队这样的状况让球迷们难以接受。而在转会市场方面，皇马在博格巴的转会上依然没有取得进展。

皇马目前中场球员年龄较大，塞瓦略斯和略伦特都已离队。这样球队中场球员只有伊斯科和巴尔韦德可以一用。所以皇马打算加快引进博格巴，使球队在新赛季重回正轨。

由于博格巴可能离队，曼联也在为法国人寻找替代人选。《罗马体育报》消息，布鲁诺-费尔南德斯和米林科维奇将很有可能加盟红魔，他们二人都能作为博格巴的替代人选。

曼联希望可以从博格巴的转会上得到不低于2亿欧元的费用。而皇马也为法国人开出了1450万欧元的年薪，这与潜在离队的贝尔相同。

皇马将在8月1日加快签约博格巴的进程，并希望在8月8日前完成交易。因为曼联需要在8月8日晚6点（英超夏窗关闭时间）前为博格巴的替代人选报名。另外，英超新赛季即将在8月10号开启。如果届时博格巴的转会仍没有取得进展，那么他离队的可能性将大大减少。