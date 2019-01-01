再战英超 Jay罗一千万重回伯恩利

这位29岁的球员在阔别他的家乡俱乐部7年后回归，他在上赛季为西布罗姆维奇打进22粒联赛进球。

杰伊·罗德里格斯已经离开西布罗姆维奇，回到了家乡的伯恩利俱乐部。据报道，这笔交易的价值高达1000万英镑(1250万美元)。

这位曾经的英格兰国脚将以两年的合同回到兰开夏郡，另外还有12个月的合同延长选项。

据报道，伯恩利支付了500万英镑启动了他的买断条款，并将在2020年支付费用的另一半。

在2012年转会南安普顿之前，29岁的他在伯恩利的129场比赛中打入41球。

罗德里格斯是伯恩利在2009/10赛季首次征战英超的一员，但由于红酒军团降级，罗德里格斯没有在联赛中出场。

他在2017年转投西布罗姆维奇，上个赛季打进22粒联赛进球，但灯笼裤在附加赛中输给了阿斯顿维拉。

这名前锋周一在葡萄牙加入了西恩·戴奇的球队，包括他的新队友埃里克·皮特斯。

“就杰伊而言，他是一个很好的球员。”戴奇告诉伯恩利的官方网站：“在过去的几年里，我们一直与他联系在一起，有时交易会受阻，或者成为障碍，但我认为时机是正确的。即使从商业角度来看，对于一个优秀的球员来说，这也是一笔不错的交易。在过去的几年里，他已经证明了这一点，并且证明了他仍然有自己的目标。但他也有竞争的本能，在一支想要竞争的球队踢球。”

在宣布离开灯笼裤后，罗德里格斯通过俱乐部官方网站发表了一份声明，称此举“太好了，不能拒绝”。

他说:“我非常希望上赛季我们能晋级，但是我对遗憾失利感到非常失望。俱乐部尽其所能说服我留下，无论如何这都不是一个容易的决定。但在我职业生涯的这个阶段，我发现有机会在我的家乡俱乐部再次参加英超联赛，这太好了，我不能拒绝，我希望每个人都会尊重这一点。”