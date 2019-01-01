再战一场 弗格森周末继续担任埃弗顿代理主帅

据报道，安切洛蒂即将被任命为太妃糖的新主帅，但是这位代理教练将在与枪手的比赛中继续执教。

埃弗顿已经确认邓肯·弗格森将继续执教周六在古迪逊公园与阿森纳的英超联赛，同时卡洛·安切洛蒂的任命也越来越近了。

自从马尔科·席尔瓦在12月5日被解雇后，弗格森就一直临时掌管球队。

深受球迷爱戴的弗格森在他执教的第一场比赛中带领太妃糖3-1战胜了切尔西，之后在老特拉福德1-1战平曼联，但埃弗顿在周三2-2战平莱斯特城后在点球大战中以2-4败北，这是这位代理主帅短暂执教后的第一次失利。

12月10日被那不勒斯解雇的安切洛蒂似乎已经准备好接手，这位前皇家马德里、拜仁慕尼黑和巴黎圣日耳曼的主教练如果能如预期的那样签下合同的话，将会为苦苦挣扎的埃弗顿带来一个真正的惊喜。

然而，尽管安切洛蒂已经同意了一份长期的合同，但是他将不会在周六与阿森纳的比赛中掌舵，而阿森纳将会有一个新的主教练，前埃弗顿中场球员阿尔特塔将会代替枪手的临时主教练永贝里，后者暂时接替了埃梅里。

弗格森将继续留在教练席上，埃弗顿宣布苏格兰人将再次得到教练约翰·埃布雷尔、弗朗西斯·杰弗斯和阿兰·凯利的帮助。

埃弗顿目前在英超联赛中排名第16，仅以3分的优势领先降级区的南安普顿，尽管他们也只比占据上半区位置的枪手落后4分。

安切洛蒂执教的第一场比赛可能会是太妃糖主场对阵伯恩利——这是一场难度相对较低的比赛。