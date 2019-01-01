再度就业 莫耶斯二度被西汉姆任命为主教练

佩莱格里尼在周六主场1-2输给莱斯特城后被解除了职务。

西汉姆宣布大卫·莫耶斯再次被任命为俱乐部的主教练，此前曼努埃尔·佩莱格里尼在周末的比赛中表现不佳，已经离开了伦敦体育场。

周六，铁锤主场迎战布伦丹·罗杰斯的莱斯特城，却以1-2失利，使他们在英超联赛中排名第17，离降级区仅差一分。

一个夏天的花费未能国内联赛带来了一个良好的开端，最近的形势迫使董事会将目光转向了在2017-18年带领俱乐部走出降级区的人。

莫耶斯在被佩莱格里尼取代之前，曾在铁锤帮待了7个月，现在他与球队签订了一份18个月的合同，将再次掌管一线队。

“能回来真是太好了。”他在俱乐部网站上说：“回家的感觉真好。我很想念这里，因为我真的很喜欢这里。我喜欢在球场周围，我喜欢在世界的这个地方，我想念俱乐部，所以我等不及要开始。”

“回到西汉姆我感到非常自豪。但我认为更重要的是，我将看看我能做些什么，我能做些什么改进，我们怎样才能和球员一起赢球，我们怎样才能在球场上快速取胜。”

“我相信我现在的阵容比我刚接手的时候更好，所以我很期待和他们一起工作。”

“我认为我们现在必须有一个短期目标来赢得胜利，让我们远离联赛的错误结局，以及我们在接下来的六个月里要做的事情，以及我们在接下来的一段时间里要做的事情。一开始，我们真正关注的是眼前的比赛。”

西汉姆在莫耶斯之前执教的31场比赛中赢了9场，自从2018年夏天离开伦敦后他就一直没有工作。

他的第二段执教生涯始于元旦主场对阵伯恩茅斯的比赛。

“大卫在俱乐部的短短时间里证明了他有能力取得成绩，我们相信他将再次带领俱乐部朝着正确的方向前进。”西汉姆主席大卫·苏利文说。

“我们很高兴欢迎大卫回来——他对俱乐部很了解，在这段时间里他和俱乐部建立了牢固的关系，这对我们今后的工作至关重要。”