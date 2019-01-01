再夺欧冠待何时 贝尼特斯：没野心的纽卡我不留！

纽卡斯尔希望通过允诺高达1亿英镑转会资金挽留今夏合同到期的主帅贝尼特斯。

据《太阳报》消息，纽卡斯尔联主帅贝尼特斯警告俱乐部要展示出野心才能令他有续约的信心。

这位西班牙籍名帅与纽卡斯尔的合约将在今夏到期，双方迟迟未能就续约达成一致意见，主要阻碍是俱乐部在转会市场上的保守作为令贝尼特斯意气阑珊。贝尼特斯希望自己能在70岁退休前再度举起欧冠冠军奖杯，但显然纽卡斯尔目前的境况与他的期待大相径庭。

纽卡斯尔承诺给予贝尼特斯未来两年达1亿英镑转会预算，但认为这笔资金不足以令目前这支球队有脱胎换骨的蜕变。刚年满59岁的贝尼特斯表示：“我希望能在这份工作中享受竞争的感觉。如果我得不到这种感觉，我可能会选择留在家中等待下一份工作。”

“我已经在这里三年多了，从第一天起我就知道我需要打造一支能在英超具有挑战冠军竞争力的球队，而不是一支保级球队。”

“如果你想要和中游球队竞争，需要投入1亿英镑。我不是说非得砸2亿才能争夺冠军，但必须在转会市场上有所作为才能具备竞争力。”

曾经在2005年率领利物浦赢得欧冠冠军的贝尼特斯希望在未来继续留在英超执教，他补充道：“我的夫人和女儿都更乐意留在英国，我对英超也是情有独钟，想继续留在这里。我为自己立下了70岁退休的目标，所以我还有11年的时间去等待下一个欧冠冠军的到来。”