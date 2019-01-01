再创新低 索尔斯克亚：不找借口 这是我的责任

在0-1输给纽卡斯尔的比赛中，这位饱受批评的红魔主帅看到他的球队再创新低，信心再次受到打击.

索尔斯克亚说曼联没有理由继续苦苦挣扎，但是他承认他需要在一支表现不佳的队伍中解决问题。

红魔在周日客场0-1输给纽卡斯尔的比赛中再创新低。在本赛季的八场英超联赛中，索尔斯克亚的球队只得了9分，最终排名12。

曼联在圣詹姆斯公园缺少了几名球星，包括保罗·博格巴和安东尼·马夏尔，但他们已经为阵容投入了大笔资金。

索尔斯克亚承认他不能把糟糕的表现归咎于球员缺阵，因为他有足够的天赋去做比现在更好的事情。

他告诉天空体育：“我们很失望。我们确实缺少一些关键球员，但这不是借口。球员们都很努力的训练，但是现在我们处在一个我们不习惯的地方。有些男孩缺乏一点冷静，我们没有创造足够的机会来赢得一场足球比赛。他们是一个团队，但我们没有创造机会。”

索尔斯克亚补充了他所面临的挑战：“对我们来说幸运的是现在是国际比赛日。我们有时间来评估这八场比赛到底发生了什么。我们会坐下来，希望我们能让一些球员回来。这是我的责任。我得把他们的头脑理清楚。年轻的小伙子们缺乏自信——他们需要一些有经验的球员和工作人员的帮助。他们是人，他们想做好。他们需要看到他们努力工作的结果，而我们没有得到这些结果，所以这将影响他们。上半场是我们踢得最糟糕的。下半场我们控制了比赛，但是我们没有创造机会。

“我们没有改变太多。我们一直在用同样的方式踢球，并坚持我们的原则。球员们正在努力工作。除了切尔西的比赛我们有6场表现不佳，这将会影响比赛结果。但我们会努力工作，把质量找回来。”

有人质疑索尔斯克亚是否适合这个要求很高的职位，自从他转正后，曼联一直在难以保持稳定。

这名挪威人意识到了自己所承受的压力，并坚称自己在寻求扭转时局的过程中不会躲藏起来。

他声称他仍然得到了上级的全力支持，在老特拉福德他承认重建计划需要耐心。

“我们已经讨论了我们前进的方向。”索尔斯克亚补充道：“如果你只在晴天工作，那么你永远也到不了你的目的地。这令人失望，但我们会继续努力，我们知道我们的目标。”