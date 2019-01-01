再为蓝狐踢满全场 马奎尔与红魔渐行渐远？

这位英格兰国脚已经和转会到老特拉福德联系在一起，但是他并没有离开王权球场的迹象。

据莱斯特城主教练布伦丹·罗杰斯说，曼联的目标哈利·马奎尔离离开莱斯特城加盟红魔并没有更近。

这位英格兰国脚在周末莱斯特城和斯托克城队的季前赛友谊赛中打满了90分钟，关于他未来去向的猜测还在继续。

马奎尔是在著名的英超冠军赛季之后加盟莱斯特城的，自从他加盟以来，他一直是球队出色的球员，在去年的俄罗斯世界杯上，他是国家队的关键人物。

从那以后，他就一直和老特拉福德联系在一起，第一次是在穆里尼奥掌舵的时候，然后是索尔斯克亚掌舵之后。

然而，前凯尔特人主教练罗杰斯称自己对这位中后卫即将离开的传闻感到“放松”。

“他从季前赛的第一天就表现得很出色。”罗杰斯说：“关于哈利有很多猜测，但他只是在继续。就像我常说的，我们对此都很放松。我们正在为全队做准备，哈利也是其中的一员。他(星期六)表现很好，工作很努力。没有讨论。我知道你们(媒体)正在寻找最新消息，但与前几天晚上相比没有任何变化。”

关于莱斯特城是否会在某个特定的时间点之后直接拒绝出售，因为俱乐部没有足够的时间来寻找替代者，他补充道:“我还没有想过这个问题。我们还有两周的时间留给所有的球员。我认为这只是每个人保持专注的一个例子。”