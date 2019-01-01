再不舍也愿放手 瓜迪奥拉：不想阿尔特塔不舒服

这两名西班牙人已经在阿提哈德球场开创了一个成功的时代，但是如果阿尔特塔想要另一份工作的话，瓜迪奥拉不会阻碍他的助手。

根据曼城主教练瓜迪奥拉的说法，阿尔特塔是曼城成功的关键一环，但如果他愿意，他将被允许离开。

阿尔特塔一直是他的西班牙同胞的得力助手，在一段时期内为曼城带来了前所未有的荣耀。他与他的老东家阿森纳联系在一起，他们在周日的比赛中以3-0轻松战胜阿森纳。

瓜迪奥拉明确表示他希望他的助手留在英格兰西北部，但是他说他想避免让这位前枪手感到“不舒服”。

“他有很大的影响力。”瓜迪奥拉告诉天空体育：“他是我们巨大成功的一部分。一个重要组成部分。该发生的总会发生。我认为他是我们的员工，所以我不知道会发生什么。”

“最后，这是个人问题，如果他想要一份工作，我们愿意谈。我不想让他感到不舒服。”

瓜迪奥拉给了菲尔·福登一个难得的首发机会，而这位年轻球员的回报助攻凯文·德布劳内打入球队第三球，帮助球队取得了胜利。

他的主帅对这位天才的卓越表现并不感到惊讶。

“他踢得很好，我们都知道，很正常。”他补充道：“他踢的位置不太习惯，但在一家大俱乐部踢球，他的每一个动作都有很好的节奏。”

瓜迪奥拉偶尔会在场边表现出愤怒的样子，但他说他总体上是快乐的。他特别表扬了那个换下福登的贝尔纳多·席尔瓦。

“这并不令人沮丧，我们踢得很棒。我们谈到了空间，但发现它们不是很好。我们谈到了这点，当贝尔纳多上场时，我们踢得更好。我们这个赛季输了几场比赛，上个赛季只有几场，有时我们踢得比今天好多了，我们输了。足球有时候是一种责任，我们要分析比赛，而不仅仅是结果。”

周末结束时，曼城以4分落后莱斯特城，排名第三。这两支球队在下周将直接交锋。