内马尔：MNM组合现在才展现出实力，太令人遗憾了

巴黎球星内马尔表示，自己和姆巴佩以及梅西等到最近才擦出火花，实在令人可惜。

周日晚上，巴黎客场6-1大胜克莱蒙，内马尔和姆巴佩都完成了帽子戏法，波切蒂诺的球队在法甲联赛中以12分优势领跑。

梅西在本场比赛中也送出3个助攻，虽然内马尔对他们最近的表现很满意，但他对三人花了这么长时间才擦出火花感到遗憾。

本赛季，由于巴黎在欧冠和法国杯中早早出局，这三名巨星都遭到了批评。

内马尔表示，他们现在有充分的动力通过夺取法甲冠军来结束本赛季，不过，他获胜后告诉记者："首先，我很高兴今晚能够获胜。我也很高兴能打进三球。”

"我们正在变得越来越好。我们三个人都达到了100%的水平，但等到赛季快结束时才达到最佳状态，这令人遗憾。不过，我们在联赛中仍有荣誉可以争夺。”

姆巴佩在接受Canal+采访时对内马尔的观点表示赞同，他补充道："是的，现在才擦出火花太可惜了，有相当多的情况和意外导致我们迟迟未能结合发挥出最佳状态。但我们觉得，我们是三个都是高水平的球员，我们正尝试尽可能地帮助球队。这就是今天所发生的事情。"

"这就是生活。有时你会赢，有时你会输。你必须继续向前看，它现在已经成为过去。我们经历了一些痛苦，现在这些痛苦仍然存在，但你需要保持积极。我们必须表明自己是一支大俱乐部和一支大球队，我们在这里是为了赢得奖杯。"

姆巴佩本赛季各项赛事出场39次，打进31球，包括在法甲联赛中打进20球，现在他在法甲射手榜中处于领先地位，另外他还送出了22个助攻。

内马尔比姆巴佩少踢了16场比赛，他打进了10球，而梅西则是三名前锋中进球最少的。

这位七次金球奖得主迄今为止为巴黎出场27次，只打进了8个球，但他在法甲送出了13个助攻。