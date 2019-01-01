内马尔重回首发表现糟糕 图赫尔乐观应对

巴西人在周五的比赛中复出，他的教练承认他的表现低于正常水平。

内马尔在回到巴黎圣日耳曼后表现“糟糕”，尽管如此，主教练托马斯·图赫尔还是为这位刚恢复的前锋辩护。

这名巴西球星在国际比赛日中受伤，已经缺阵一个月了，但他在巴黎圣日耳曼主场对阵里尔的比赛中首发。

内马尔参与了巴黎圣日耳曼的第二个进球，帮助球队以2-0取胜，使卫冕冠军在积分榜上以11分的优势领先。

然而，在他上场的65分钟里，他未能完成一次射门或关键传球，只有63.9%的传球成功率令人失望。

然而，考虑到他在场边的养伤时间，图赫尔并没有期待他踢出顶级表现。

“不，我不担心他的糟糕表现。”图赫尔告诉记者内马尔的表现：“我不知道这是否正常。我对他的期望并不高，因为他错过了六个星期的比赛。对于像他这样的球员来说，他做任何事情都需要速度，这是很大的压力。他今天缺乏精度。但就是这样。他必须踢一些时间。”

内马尔被姆巴佩换下，他没有坐在替补席上看剩下的比赛，而是直接走入球员通道。

“这是正常的。许多球员直接进入更衣室。我没有看到，因为我专注于比赛，改变战术。我们必须在内部讨论这件事。但我们现在不会过多地谈论它。”

伊卡尔迪和迪马利亚在上半场的进球帮助巴黎圣日尔曼在王子公园球场取得了胜利。

“他们都很健康，也很强壮。”图赫尔这样评价这对阿根廷组合：“在国际比赛日期间，他们都和我们在一起。这很好，因为你可以管理他们，让他们保持活力。他们两人都是决定性的，也都进了球。他们为团队工作，这对我们来说意义重大。”