内马尔谈巴黎球迷：这就像有时和女人吵架

这位巴西人相信，在经历了短暂的夏季分手后，他和持怀疑态度的巴黎人即将迎来幸福。

巴黎圣日耳曼球星内马尔淡化了自己和球迷之间的不和，他指出，每对情侣都会时不时地吵架。

巴西人成为了巴黎圣日耳曼球迷愤怒的焦点，因为不断有传闻说他将在夏天回到巴塞罗那。由于受伤，他错过了赛季的开局，但他仍然在王子公园的看台上被辱骂的口号和横幅所攻击。

这种裂痕一直持续到内马尔重新进入球队，横幅上写着“不要再在巴黎胡作非为”，还有一些贬损的评论迎接他在对阵斯特拉斯堡的比赛中复出。

“我理解球迷，我知道这对他们来说很难。”内马尔在用一记倒钩绝杀之后表示：“但从现在开始，我是一名巴黎圣日耳曼球员。不，我没有什么特别要告诉（球迷）的。我已经习惯了整个职业生涯都被嘘。这一次，每一场比赛我都要打得好像我们不在主场一样。这是一个耻辱，我没有什么要反对球迷。”

撇开侮辱不谈，事实证明，这位前锋的复出对巴黎圣日耳曼保住法甲冠军的希望至关重要。

他在三场比赛中都为巴黎圣日耳曼打进了全场唯一的进球，帮助巴黎圣日耳曼保持了在法甲的领先地位。

内马尔在周六的比赛中再次打进制胜球，帮助球队击败波尔多，并在终场哨声吹响后解释说，球队与球迷之间的爱恨交加并不罕见。

“这就像女人一样。有时候你会吵架，然后有一段时间不说话。”他告诉记者：“然而，有了爱和感情，你就会回归正常。我是来帮助巴黎圣日耳曼的，我将在球场上献出我的生命。”

内马尔将无法参加巴黎圣日耳曼的下一场欧冠比赛，他由于上赛季球队被曼联淘汰后发表不当言论而被停赛中。