内马尔警惕“特殊的”桑乔 想带好结果回巴黎

大巴黎球星十分推崇桑乔，他认为这位年轻的英格兰国脚是“拥有多种能力的顶级球员”。

本赛季在威斯特法伦，桑乔继续着他的高光表现，目前他帮助多特暂列德甲积分榜次席，并且拿到了欧冠16强的席位。

欧冠小组赛中，多特以F组第二名的成绩晋级，该组头名是西甲卫冕冠军巴萨。而大黄蜂在淘汰赛将要遇到的第一个对手，是前多特主帅图赫尔率领的大巴黎。双方首回合交手将在下周二进行，多特先主后客。

内马尔在接受天空体育采访时，也流露出对于年仅19岁的桑乔的警惕。

其他球队

巴西球星说道：“毫无疑问，这对于所有热爱足球的人来说将是一场超棒的比赛。”

“我们两支球队都很喜欢进攻，两支球队的球员实力都很强。”

“多特有那种可以制造不同的球员。他们拥有一位很特别的球员，他是新人，但他非常出色，他就是桑乔。”

“他是位很优秀的球员。我们都知道这对我们来说意味着怎样的困难。我们希望打出一场精彩的比赛，带着好的结果回到巴黎。”

本赛季至今，桑乔在19场德甲联赛中为多特打入12球，贡献13次助攻。他最近一次破门是在昨晚4-0大胜法兰克福的主场比赛中。

包括皇马，巴萨，切尔西，曼联在内的数家欧陆豪门，都已经与这位年轻的边锋联系在一起。

多特可能会在夏天为桑乔提出1亿英镑（约合1亿3千万欧元）的报价，俱乐部体育主管佐尔克并不准备早早就为桑乔的未来确定一个方向。

对于大巴黎而言，他们首先要在当地时间周六下午客场挑战亚眠。内马尔的身体状态还没有完全调整好，所以他也许不会出现在这轮的法甲赛场。不过球队主帅图赫尔已经确认，28岁的巴西国脚有机会在威斯特法伦做出贡献。

内马尔是在2月1日5-0大胜蒙彼利埃的比赛中遭遇到的肋部伤情。图赫尔对此表示：“他肯定会在与多特的比赛中准备到位，但或许达不到他两周前的最佳状态。我希望他能够一直踢球，但最终，我们都必须做出明确的决定。”