内马尔缺席比赛仍遭怒怼：“滚吧你这婊子养的！”

巴西球星没有在与尼姆的比赛中出场，但主场球迷对于他可能转会的消息表现出了巨大的反感。

两年前，内马尔从巴萨以当时的世界第一身价登陆王子公园球场。但加盟之后，巴西人就一直与各种各样的转会传闻联系在一起，包括回归诺坎普的可能性。

根据够力足球的消息源，大巴黎目前正考虑巴萨提出的一种搭上库蒂尼奥和塞梅多，再支付5000万欧元以重新签回内马尔的方案。

这位前锋此前因伤无缘美洲杯，并且推迟了返回大巴黎报道的时间。俱乐部方面表示将这一违规行为采取必要措施，但他的父亲坚称这是得到俱乐部允许的。

而周末的新赛季首个主场比赛，主帅图赫尔也把他排除在了球队阵容之外。但这并没有令他逃过被球迷谴责的命运。看台上的球迷唱起了侮辱内马尔的助威歌曲，并且高呼要求他“滚出球队”。

图赫尔告诉French TV show Canal Football Club：“他的未来我这里没有新闻可说。”

“他仍与我们在一起，他对我们来说很关键。如果我们失去了内马尔，或许我们都会失眠。因为要找来另外一位能够为我们做到同样事情球员，将是很艰难的。或许没消息就是好消息。”

“我希望他留下，但我们也必须找到他离队的处理方法。”

“我尽力去相信他会留下，但另一方面，这也是他个人的选择。这关乎他和俱乐部。”

内马尔转会至今共为大巴黎出场85次，打入51球，两个赛季均帮助球队加冕法甲冠军。不过在欧战赛场，他也没能让法甲冠军拥有闪光表现。上赛季欧冠，大巴黎在八分之一决赛中惨遭曼联逆转，止步16强。

