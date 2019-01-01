内马尔缺席季前赛训练 大巴黎发誓采取行动

对于这位巴西球星来说，法甲冠军球队的声明是这个动荡的夏天中的最新消息。

巴黎圣日耳曼俱乐部周一宣布，在内马尔未能出现在季前赛训练后，该俱乐部誓言将采取行动。

法甲冠军表示，他们之前已经就内马尔何时何地到训练场报到达成了一致，而这位巴西球星在没有得到允许的情况下未能抵达训练场。

这位因伤错过了与巴西的美洲杯比赛的27岁的球星，面临着巴黎圣日耳曼的指责和可能的纪律处分。巴黎圣日耳曼在一份声明中表示“对这种情况表示遗憾”。

一份官方声明写道：“7月8日星期一，小内马尔需参加巴黎圣日耳曼的恢复训练。”

“巴黎圣日耳曼发现球员小内马尔没有在约定的时间和地点出现，也没有事先得到俱乐部的允许。”

“巴黎圣日尔曼对这种情况表示遗憾，并将为此采取适当措施。”

对于这位巴西球星来说，这是一个动荡的夏天的最新一幕，关于他可能离开法甲冠军的传言越来越大。

今年6月，巴黎圣日耳曼俱乐部主席赫拉菲为内马尔选择了合适的措辞，宣称“没有人强迫他在2017年以2.22亿欧元(合2亿英镑/ 2.62亿美元)的天价与俱乐部签约”。

赫莱菲补充说，他希望“球员们愿意付出一切来捍卫队服的荣誉，并加入俱乐部的计划中来”，在巴黎圣日耳曼主席在5月份宣布“没有什么，没有人比俱乐部更强大”后，进一步加剧了内马尔可能在夏季离开的传言。

内马尔的合同将持续到2022年，他一直与西甲联赛的回归紧密联系在一起，无论是回到皇家马德里，还是与巴塞罗那的重聚。此前有报道称，他仍然是加泰罗尼亚俱乐部的头号目标。

然而，当上周在介绍新签入的德容时，人们问及了内马尔的情况，巴萨主席巴托梅乌似乎承认俱乐部试图重新签下这名前锋的努力失败了，理由是尽管这名球员希望离开，但巴黎圣日耳曼不愿意出售他。

“我们知道内马尔想离开巴黎圣日耳曼，我们知道这一点，但我们也知道巴黎圣日耳曼不希望他离开。没有办法。”巴托梅厄在7月5日的新闻发布会上说。

健康的时候，内马尔的两个赛季是富有成效的，他为俱乐部在37场法甲比赛中攻入34球，助攻20次。

但伤病一直是个问题，他在两个赛季都摔断了脚，导致他错过了更多的比赛时间，包括2018年欧冠16强对阵皇家马德里的第二回合比赛，以及2019年与曼联的同一回合比赛。

巴黎圣日耳曼在两场比赛中都输掉了比赛，欧洲赛场的持续低迷削弱了他们在国内的统治地位，而在过去的七次联赛冠军中，巴黎圣日耳曼夺得了六次冠军。

内马尔及时从伤病中恢复，参加了美洲杯，但随后的脚踝受伤使他无法继续参加比赛。巴西在比赛中打破了12年的等待，于周日击败秘鲁，在他缺席的情况下夺得冠军。