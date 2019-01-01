内马尔的离开将会允许大巴黎围绕姆巴佩建队

就像•梅西从好友罗纳尔迪尼奥的离开中受益一样，出售内马尔可能也会帮助基里安•姆巴佩。

巴黎圣日耳曼发生了翻天覆地的变化。曾经的计划是建立一个以内马尔为核心的王朝，但今年夏天的现实却大不相同。

出售内马尔——无论是回到巴塞罗那还是加盟皇家马德里——在俱乐部主席纳赛尔·阿尔-赫莱菲看来，曾经是不可想象的。现在，这似乎是不可避免的。

内马尔和巴黎圣日耳曼之间似乎发生了太多事情;他在法国首都度过的时光——尽管他获得了两项法甲冠军和许多个人的小奖项——已经一败俱伤。

他从未成为俱乐部如此迫切需要迈出下一步变革的那个人物。

现在俱乐部不再迁就他了；如果你不想待在这里，那就离开吧。

从他对中游联赛表现出的漠不关心，到他的慢性伤病——这让他在大巴黎两次欧冠八分之一决赛中都以失败告终——总有一些事情阻碍着他，阻止内马尔成为巴黎圣日耳曼球迷眼中无可争议的英雄。

他们本赛季的第一场主场比赛——上周对尼姆的比赛——带来了令人震惊的场面。巴黎圣日耳曼极端分子在看台上举着横幅，唱着严厉批评内马尔的曲调，称他是雇佣兵，并要求立即将他开除出球队。

他传达的信息是，他的心从来没有在里面，当他最近把雷蒙塔达——巴塞罗那在冠军联赛中以内马尔为主角的激动人心的对巴黎圣日耳曼的逆转——称为他职业生涯中最美好的时刻之一时，这一点变得更加明显。

这被认为是对俱乐部的终极不尊重，俱乐部给了他丰厚的报酬，但他仍然无法让自己爱上它。

内马尔因轻伤缺席了单调乏味的比赛，据报道，由于又一次脚伤，他今年夏天未能从巴西回来，因此擅离职守。

本赛季末，在被雷恩击败的法国杯决赛后，他对他的一名球迷拳打脚踢。在巴黎圣日尔曼被曼联淘汰出冠军联赛后，他在自己的Instagram账户上发了一条消息，也让他陷入了麻烦。

从金球奖的有力争夺者到他自己所引发的那些麻烦，或许已经超出了它的价值。

而皇马和巴萨现在可能会问自己的问题是，内马尔究竟是在自己一手造成的低迷，还是真的在走下坡路。

他已经被法国本土少年冠军姆巴佩所取代，后者在上赛季结束时要求在巴黎圣日尔曼承担更多的责任，否则他会去别处寻找。

巴黎圣日耳曼被认为对姆巴佩想要离开并加盟曼城的想法感到特别害怕，因为曼城的主教练瓜迪奥拉是他的长期仰慕者。

姆巴佩是巴黎圣日耳曼未来10年应该打造的球员之一，一旦内马尔离开，他的薪水将会大幅上涨。

从表面上看，这和瓜迪奥拉在2008年接手巴萨时的情况很相似，当时他的球员列表里有罗纳尔迪尼奥和梅西。

罗纳尔迪尼奥于2003年从大巴黎转会而来，帮助巴塞罗那重新夺回了他们作为欧洲大陆最好球队之一的地位。

在里杰卡尔德的带领下，他带领巴萨走出了6年的冠军荒夺得了两个联赛冠军，并在2006年的欧洲冠军联赛中夺冠，同时还获得了金球奖。在一段时间内，他是足球比赛中见过的最好的球员。

但是罗纳尔迪尼奥——尽管他只有28岁——被广泛认为是在走下坡路。他的力量正在减弱，因为许多的深夜活动和他独特而又随和的生活方式，与作为一名优秀运动员的作息要求发生了正面冲突。

最重要的是，巴萨也让梅西崭露头角。虽然这两个人曾经是并且仍然是亲密的朋友，但是瓜迪奥拉的新东家巴萨的中坚力量只会给他们中的一个留下位置。

罗纳尔迪尼奥帮助梅西成长为了一名伟大的球员，并向所有人透露，这位阿根廷小将作为球员的话将会超越他。

于是，他把指挥棒传给了梅西，前往AC米兰。他再也不能达到他在巴萨时达到的高度了，他的职业生涯也只有一些断断续续的闪光之处。

当然，梅西已经获得了无数的荣誉，他是巴塞罗那历史上最好的球员，也可以说是史上最好的球员。

大巴黎目前也处在类似的十字路口；他们可以选择摆脱具有里程碑意义的巴西巨星，把球队的控制权交给他们前途无量的年轻人。

最大的区别？内马尔在影响力、余芳和奖杯方面都远不及罗纳尔迪尼奥。没有金球奖，没有冠军联赛，事实上，没有什么不同寻常的。

他不会带着巴黎圣日耳曼球迷的喜爱离开，而是带着一种可能会发生的感觉。