内马尔的最后一届世界杯？为什么他对国家队足球不再有爱

这位前锋最近在桑巴军团的经历只带来了挫折和失望，而人们对他天赋的要求却越来越高

从表面上看，一切都应该在巴西阵营之内。

巴西近3年只输掉一场比赛，他们在世预赛至今27分拿到了25分，并在2019年主场美洲杯夺冠。

然而，桑巴军团似乎陷入了一种一成不变的状态，他们以苛刻著称的球迷也知道这一点。

胜利不断到来，但人们对胜利无动于衷，没有耐心，即使是球迷重返球场，也未能在任何程度上点燃激情。

五届世界杯冠军仅仅取得胜利是不够的，这从来都不够。他们必须有足够的目标，有风格和激情，而这两种特质已经缺失了一段时间。

因此，毫无疑问，内马尔，这个背负着为巴西足球带来欢乐的人，已经接近了他的极限。

内马尔在DAZN的纪录片《内马尔和国王的后裔》中说道：“我认为卡塔尔世界杯我的最后一届世界杯。”

“我认为这是我的最后一届大赛，因为我不知道自己是否有足够的精神力量来应对足球。

“所以我会尽一切努力表现得更好，尽一切努力与我的国家一起赢得冠军，实现我从小最大的梦想。我希望我能做到。”

内马尔的巴西同事们在这一爆炸性消息之后都聚集在他身边。“内马尔很好，全队也很好，”在周日0-0战平哥伦比亚后，巴西主帅蒂特对记者说道，这是桑巴军团在本次世界杯预选赛中首次没有取胜。

“也许人们希望他一直都能做一些不同寻常的事情，一直都能改变比赛。

“他是一名非凡的球员，因为他创造了非凡的时刻，但不是所有的时刻。他是一个与众不同的球员，我们都知道这一点。”曼联中场弗雷德则补充道：“我们都知道他所感受到的压力，但我们很高兴他能在国家队。”

“我们希望他能在球队里待很长一段时间，因为他的足球能力很伟大。我们会继续战斗，这样他就能和我们在一起很多年了。”

在波哥大的平局是内马尔在国际比赛中所面临的困境的一个体现。

这位巴黎圣日耳曼球星不得不一次又一次地被迫踢下去，他周围的人几乎没有帮助到他，在绝望中，面对哥伦比亚凶猛的盯人，他不断犯错。

他近七场国家队比赛只打进两球，尽管他的国家队进球数只比纪录保持者贝利少8个，但他在人们心目中的地位似乎离贝利、加林查、罗马里奥和罗纳尔多等人越来越远。

在这一点上，内马尔向他的好朋友、巴黎圣日耳曼的新队友投去嫉妒的目光是可以理解的。

梅西或许比内马尔年长五岁，但他现在在国家队踢球时充满喜悦和激情，在他领导阿根廷队的15年时间里，这是很少能看到的。

在美洲杯决赛中击败劲敌后，仍然处于世界之巅的阿根廷现在已经24场不败，在每一场比赛中都表现出色。

现在的阿根廷不仅仅是一支国家队，它给人的印象是自发的、自由自在的、无所畏惧的，就像一群巡回演出的高中毕业生。

每个进球和每场胜利都被球员和球迷疯狂的庆祝，而梅西的Instagram现在看起来就像一个自信的少年所有，充满了乐趣和他同事们的生活照，还有与队友们的内部笑话。

他在球队3-0战胜乌拉圭后说道：“球迷们的支持太棒了，体验和享受这种支持的感觉一次比一次好，球队和球迷之间的纽带激励着我们，当事情出现问题时，它会带着我们前进……再次感谢你们给我带来的感受，我太高兴了，愿它永远不会结束！”

相比之下，随着时间的推移，内马尔则似乎发现国家队越来越成为一种负担。

内马尔在世界杯上的两次尝试都以失败告终，而就连2019年美洲杯的胜利，也是巴西在他缺阵的情况下赢得的。

抛开2016年奥运会金牌不说，过去7年的巴西队经历了不少痛苦，也没有什么值得庆祝的。从孩提时代起，内马尔就理所当然地成为了巴西最伟大足球运动员贝利的继承人。

在他29岁的当下，他发现自己处在一个十字路口。如果没有伤病或不可预见的灾难，他将参加卡塔尔世界杯，带领一支只有一年多时间找到最佳状态的球队，向世人证明，在7月的决赛中输给梅西领导的阿根廷队后，他们可以在最重要的时刻战胜劲敌。

如果他们赢了——尽管巴西上空笼罩着乌云，但他们有全面的天赋和深度，可以被认为是夺冠热门之一——内马尔可能会认为他在国家队的任务已经完成，并选择急流勇退。

然而，如果蒂特的手下再次表现不佳，那么内马尔将不得不决定自己是否有意愿再经历4年的煎熬，并在2026年他34岁的职业生涯末期再一次挑战这个冠军。

这位前锋在他的祖国仍然有一群狂热的追随者，球迷们唱得最响亮的名字就是内马尔和弗拉门戈球星加布里埃尔-巴尔博萨。

与此同时，利兹联的巴西新球员拉菲尼亚是为数不多的在对阵委内瑞拉和哥伦比亚的比赛中获得表扬的球员之一，他很可能会在最后一轮预选赛中获得首发位置。

拉菲尼亚的技巧和无所畏惧的盘带为桑巴军团和内马尔注入新的生命，和乌拉圭的比赛或许能证明结果不需要良好的私人关系来推动。

内马尔在巴西的故事远未结束，但他在卡塔尔世界杯的职业生涯的决定性时刻已经开始进入倒计时。

他如何处理这种压力，他是否在压力之下是绽放还是枯萎，这很可能将决定他能否比肩自己的偶像。