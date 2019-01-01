内马尔极有可能今夏离开大巴黎 皇马表示兴趣

西甲俱乐部接受这名27岁球员的任何交易都将是复杂的，因为巴塞罗那对这名球员也很感兴趣，而且转会相关的成本也很高。

皇家马德里正在密切关注内马尔在巴黎圣日耳曼的情况，尽管与巴西人的任何交易都很困难，但皇马仍然希望将他带到伯纳乌。

这名27岁的球员在巴黎的未来充满了不确定性，有人建议内马尔在夏天离开，而巴塞罗那也被与之密切联系在一起。

的确，巴黎圣日耳曼主席赫莱菲向法甲球星发出了强烈的信号，他坚称自己不会再接受任何“明星行为”，他只希望球员为球队“愿意付出一切”。

他还强调没有人强迫这位因脚踝受伤而缺席美洲杯的巴西国脚在一开始就签约巴黎圣日尔曼。

在俱乐部的幕后也发生了一场可能影响内马尔未来的人事变动，曾经大力支持这位前锋的体育主管安特罗·亨里克将离开俱乐部，他的角色将由莱昂纳多接替。

据接近法甲冠军的消息人士透露，巴西人并不像恩里克那么看重内马尔，赫莱菲坚持莱昂纳多将拥有“所有的体育层面的权力”来决定俱乐部球员的未来。

而皇马方面，他们已经注意到了巴黎正在发生的事情，他们认为这是一个潜在的机会，最终能让这名球员加入他们，这让他们感到鼓舞。

皇马主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯一直很欣赏这位前巴塞罗那前锋，2006年他14岁的时候就差点和他签约，2013年他加盟巴萨，2017年巴黎圣日尔曼赢得球员的竞争，他们又一次错过了机会。

对于齐达内的球队来说，这个夏天收获颇丰，而内马尔的加盟将为这个夏天锦上添花。

在经历了令人失望的2018-19赛季后，他们在积分榜上排名第三，并在冠军联赛中蒙上了一层阴影。

而且他们不太可能就此打住，因为马德里也对博格巴很感兴趣，并且愿意和尤文图斯正面交锋以签下他，齐达内是这位曼联中场的超级粉丝。

目前还不清楚博格巴的转会是否会终结签下内马尔的希望，不过无论如何，他们都要克服一些重大障碍。

内马尔曾以2.22亿欧元(1.95亿英镑/ 2.6亿美元)的世界纪录加盟巴黎圣日耳曼。因此他的转会费无疑将是天文数字，而他的工资要求也将很高。

还有一个事实是，马德里拥有一支已经膨胀的阵容，其中包括一些签有大合同的攻击型明星球员。

签下内马尔不仅仅是和球员直接谈判的问题，他的经纪人和随从们可能会在谈判中设置障碍。

这是竞争对手感兴趣的话题，主要是巴塞罗那，他们一直想把这名球员带回诺坎普，并在2018年11月就开始采取行动了。

不过，有一点似乎很清楚，内马尔注定要离开巴黎圣日耳曼——他在夏天离开的可能性比以往任何时候都要大——皇家马德里将尽其所能把他带到伯纳乌，就像任何转会一样复杂。