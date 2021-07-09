内马尔：我和梅西是好朋友 但决赛当天我们将是对手

这对前巴萨队友将在美洲杯决赛中碰面，而内马尔表示自己将会把梅西视作对手。

内马尔开玩笑地表示，在巴西对阵阿根廷的美洲杯决赛中，他和梅西的友谊“岌岌可危”。

周末，这两支南美豪强将在美洲杯决赛中碰面，届时，内马尔vs梅西将占据头条新闻，而内马尔承认自己与这位前巴萨队友的关系可能会在马拉卡纳球场被打破。

内马尔告诉记者：“正如我一直所说的，梅西是我见过的最好的球员，他也是我的好朋友，但现在我们进入了决赛，我们是对手。我想要赢，我真的很想赢得这座冠军，这将会是我的第一座美洲杯冠军。”

“梅西多年来一直在追求国家队的第一座冠军，每一次巴西没有参赛时，我都会为梅西欢呼，2014年世界杯我们被淘汰后，在阿根廷面对德国的比赛中，我也为梅西加油。”

“但现在巴西也在争冠，所以我们的友谊悬于一线，我们之间非常尊重彼此，但赢家只有一个。”

“当你和某人成为朋友时，你很难忘记彼此之间的友谊，但当你和朋友玩游戏时，你无论如何也会想要击败他，这场比赛当然也不例外。”

巴西目前是美洲杯的卫冕冠军，他们在2019年于本土夺得这项荣誉。但当时，内马尔因为受伤而无缘赛事，这也意味着这将是内马尔第一次参加美洲杯决赛。

最近，29岁的内马尔在Instagram上还发文炮轰了一些支持阿根廷的巴西人，他写道：“我是一个充满骄傲和爱的巴西人，我的梦想一直是能加入巴西国家队，听球迷们歌唱。我从来没有支持过，也永远不会支持巴西的对手，无论是体育还是模特大赛都一样。”