内马尔：我和巴黎球迷有无限的感情和巨大的尊重

在王子公园与摩纳哥的一场惊心动魄的平局后，巴西人表态要为俱乐部的事业奉献自己的“一切”。

内马尔说他和巴黎圣日耳曼的支持者之间仍然有“无限的感情”和“巨大的尊重”，尽管他去年夏天试图回到巴塞罗那。

这位巴西国脚在2017年以2.22亿欧元的天价加盟巴黎圣日耳曼，结束了在诺坎普4年的辉煌。

不幸的是，内马尔在法国的时间被伤病和纪律问题所困扰，这导致了很多关于他在俱乐部未来的猜测。

这名27岁的球员去年毫不掩饰他想回到巴萨的愿望，但是巴萨没能和法国冠军达成最终协议。

内马尔在2019- 2020赛季开始时逐渐被重新引入一线队阵容，但在9月14日对阵斯特拉斯堡的比赛中，他第一次回归时遭到了自己球迷的嘘声。

直到最近，他才从再次阻碍他进步的腿筋伤势中恢复过来，重新找回了最佳状态。

内马尔本赛季在法甲出场11次，攻入10球，在周日主场3-3战平摩纳哥的比赛中完成梅开二度。

赛后，内马尔坚称他对自己与巴黎圣日耳曼球迷的关系很满意，并承诺将继续在球场上“100%”奉献。

“我来到这里是我足球生涯中最美好的感觉之一。”他开始说：“球迷们对我的态度很好。对我来说，这种关系是顺其自然的。

“每个人都知道去年夏天发生了什么。都过去了。今天，我是一名巴黎圣日耳曼球员，我继续在这里，我付出我的一切。

“巴黎圣日耳曼可以有一个出色的赛季。他们是很好的支持者，相反，我并不反对他们。

“这里有无限的感情，巨大的尊重。我希望他们能再次支持我们，帮助我们。我希望他们继续做他们在看台上做的事情，在球场上，我将付出100%。”

托马斯·图赫尔选择让内马尔、安赫尔·迪马利亚、毛罗·伊卡尔迪和基里安·姆巴佩在对阵摩纳哥的比赛中首发，这让他的球队在防守中暴露弱点。

内马尔站出来为巴黎圣日耳曼主帅的4-4-2阵型辩护，接着说斯里马尼在第70分钟为客队扳平比分时越位了。

这个进球最初被判无效，直到VAR认为马尔基尼奥斯比摩纳哥前锋更接近底线。

内马尔说：“视频里有，每个人都有自己的解释。我不认为这是故意的，但我不想引起争议，更不想再次被停赛（笑）。”