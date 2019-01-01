内马尔：我和姆巴佩是好朋友 我们之间没有竞争

巴黎圣日耳曼的球星们在球场上配合得很好，巴西人说他们在球场下是好朋友。

内马尔否认与巴黎圣日耳曼的队友基利安·姆巴佩存在竞争。

有迹象表明，20岁的法国国脚姆巴佩偶尔会因为对内马尔的偏袒而感到沮丧，但巴西人坚称他们的友谊中没有隐藏的敌意。

“我和基利安的关系很好，”内马尔告诉法国足球：“我们是好朋友，互相帮助，赢得比赛，进球。我觉得有些特别的东西。我们之间没有竞争。”

“我们互相帮助进球。当我们中的一个进球时，他会告诉另一个：‘现在该你进球的时候了。’这就是踢足球的方式——成为一个好的队友，否则事情不会进展顺利。”

今年早些时候，内马尔卷入了一场转会风波，他可能在转会最后期限前回到巴塞罗那。

巴黎圣日耳曼的球迷们一开始对这位巴西国脚在回到一线队后的表现充满了敌意，但是他已经在一些关键的表现中重新融入了球队。

随着一月份转会窗口的临近，图赫尔坚称27岁的内马尔在法国首都的心情很好。

“在他和我之间，没有太多的改变。”图赫尔在周三与勒芒的比赛前的新闻发布会上说：“我们的关系一直很好。他很高兴，希望球队能继续成长。他在更衣室里被接受了。他是非凡的，目前正在恢复体能。”

“他还是很慷慨，说话总是很坦率。他喜欢足球，喜欢在一支强队踢球。我们可以享受它，它是美妙的。”