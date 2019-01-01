内马尔：我为什么要离开巴黎？本赛季目标是欧冠

这名27岁的球员在巴黎一度陷入挣扎，有报道说他渴望回到巴塞罗那。

内马尔说他的目标是和巴黎圣日耳曼一起赢得欧冠冠军，并声称他踢球不是为了成为明星球员。

这位巴西球星在夏季转会窗口的大部分时间里都希望回到巴塞罗那，但是自从回到巴黎圣日耳曼后，他的状态一直很好。

内马尔坚持说他无意离开法国冠军，因为他和托马斯·图赫尔的球队一起为欧洲大陆的荣誉而奋斗。

“我为什么要离开这里？”他反问法国足球：“我还有两年的合同，球队在继续进步。这个赛季我们必须集中精力做好每一件事，赢得尽可能多的冠军。”

“这个赛季，我们的目标是欧洲冠军联赛。我的首要任务是巴黎圣日耳曼，每周最大限度地参与。我们的目标是赢得下一场比赛。每场比赛，我们都要为俱乐部而战。我就是这么看的。”

他的比赛风格和举止使他成为了一个有争议的人物，但他说人们对他的印象是不真实的。

“没有多少人知道真正的内马尔。”他说：“只有我的父母和朋友。人们看到的是完全不同的东西。最后，他们看到的很少。真正的内马尔非常平静，非常快乐。他是一个喜欢和家人朋友在一起的人。我喜欢和每个人一起享受、品味生命中的每一刻。

“我从不追求第一。我踢球只是因为我喜欢足球。踢足球使我感到快乐。每次我上场，我都百分百投入。”

内马尔过去曾担任过国家队队长，但他在俱乐部没有戴上队长袖标。但他表示，在足球场上，领导球队的方式不止一种。

“最好的榜样是什么？你认为完美存在吗？”他问道：“完美的上帝只有一个。每个人都有自己的小缺点。领导者是帮助团队取得胜利，带领团队走向胜利的人。”

“可能是队长，也可能是进球者。每个人都有自己的领导方式，每个人都有自己的优点。”