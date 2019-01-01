内马尔：我不是超级英雄 也不是完美榜样

自2017年搬到法国首都以来，这位巴西人一直是一位备受争议的人物，但他坚称自己试图“以尽可能好的方式行事”。

巴黎圣日耳曼球星内马尔承认，他既不是“完美的榜样”，也不是“超级英雄”。

这位巴西国脚在巴黎圣日耳曼度过了近两年的时间，但关于他不开心、与队友关系不稳定以及缺乏奉献精神的传闻从未远离过。

最近，这位27岁的前锋没有在这个月早些时候回来参加季前训练，外界猜测他想回到巴塞罗那，而巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多证实，如果价格合适，这名前锋是可以转会的。

周六，内马尔进一步冒着激怒巴黎圣日耳曼球迷的风险，强调巴萨在2016-17欧冠联赛中对现任东家的出色逆转是他最喜爱的足球记忆之一，尽管上周日在圣保罗举行的红牛内马尔五人足球锦标赛上，他表现出了更脆弱的一面。

这位前巴萨球员说:“我不是超级英雄，也不是一个完美的榜样。我也有不好的时候，当我想回家躲起来，和我的朋友和家人呆在一起。我不是一个能应对世界上所有压力的超级英雄，但我很努力，因为我知道自己变成了什么，不仅对我的家人和儿子，而且对在场的大多数孩子也是如此。我知道我有一个巨大的责任，我想以最好的方式行动。永远诚实，这是最重要的。”

由于脚踝受伤，内马尔错过了巴西在美洲杯的夺冠，尤其令他感到沮丧的是，他错过了今年的一大目标。

“离开美洲杯太糟糕了，我不喜欢。”他补充道。“我甚至不喜欢缺席训练，所以你可以想象错过美洲杯是什么感觉。这对我来说非常重要，也是我今年的重点，但我也为我的队友和朋友们欢呼。我真的很高兴看到他们赢了，甚至比我踢球的时候还要高兴。他们的幸福也是我的幸福。”