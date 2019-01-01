内马尔感谢球迷支持 律师誓证其清白
在巴黎圣日耳曼球星内马尔被控强奸后，内马尔感谢了球迷的支持，他的律师誓言要证明这位前锋的清白。
圣保罗警方向够力足球证实，这名球员在巴黎遇到的一名巴西女子对他提出了投诉。在5月31日这名女子提出申诉后，警方不愿讨论正在进行的调查的细节。
巴西媒体UOL率先报道了这一指控，并声称向当局发表的声明是保密的。内马尔否认了这些指控，他的团队坚称27岁的内马尔是无辜的，称他是一起勒索企图的目标，而这名球员的父亲认为，这名女子发送给他儿子手机的WhatsApp信息将被用来帮助他洗脱罪名。
由于脚踝受伤，内马尔在周三巴西与卡塔尔的友谊赛中仅出场21分钟就被迫下场。自那以后，有消息证实他将无缘今年夏天的美洲杯。
周四，内马尔就他发布的一篇社交媒体帖子向巴西警方作证。据称，该帖子未经女子允许，包含了她的照片和视频，这可能侵犯了她的在线隐私。
周日凌晨，这位巴黎圣日耳曼球员在Instagram上发布了一段视频，试图就强奸指控公开为自己辩护。巴西警方还没有对这名女子的指控发表评论，也没有对内马尔提出任何指控。
周四，他抵达里约热内卢的虚拟犯罪分局，在那里，他被审问了一个多小时，并被要求提供他对社交媒体帖子事件的看法。
他在警局外对记者说：“我想感谢你们所有人的支持，感谢我收到的信息，感谢我的粉丝们。我感受到了他们的爱，我只能感谢他们所有人。”
内马尔的律师马伊拉·费尔南德斯也与媒体进行了简短的交谈。她说，她相信她的当事人将被证明是无辜的。
“(我们希望)证明我们客户的清白。我们对此非常有信心。内马尔(就未经允许泄露的照片和视频)作证，他坚持要尽快来，澄清与此案有关的一切。我们完全相信我们能证明客户的清白。这一过程是保密的，但他已经给出了所有应有的解释。”
原告娜希拉·特林达德本周早些时候接受巴西SBT Brasil电视台采访时，描述了她与内马尔的互动，此前内马尔被指控强奸了她。