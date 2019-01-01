内马尔感谢球迷支持 律师誓证其清白

巴黎圣日耳曼前锋内马尔就未经原告许可而泄露的照片和视频向警方作证。

在巴黎圣日耳曼球星内马尔被控强奸后，内马尔感谢了球迷的支持，他的律师誓言要证明这位前锋的清白。

圣保罗警方向够力足球证实，这名球员在巴黎遇到的一名巴西女子对他提出了投诉。在5月31日这名女子提出申诉后，警方不愿讨论正在进行的调查的细节。

巴西媒体UOL率先报道了这一指控，并声称向当局发表的声明是保密的。内马尔否认了这些指控，他的团队坚称27岁的内马尔是无辜的，称他是一起勒索企图的目标，而这名球员的父亲认为，这名女子发送给他儿子手机的WhatsApp信息将被用来帮助他洗脱罪名。

由于脚踝受伤，内马尔在周三巴西与卡塔尔的友谊赛中仅出场21分钟就被迫下场。自那以后，有消息证实他将无缘今年夏天的美洲杯。

周四，内马尔就他发布的一篇社交媒体帖子向巴西警方作证。据称，该帖子未经女子允许，包含了她的照片和视频，这可能侵犯了她的在线隐私。

周日凌晨，这位巴黎圣日耳曼球员在Instagram上发布了一段视频，试图就强奸指控公开为自己辩护。巴西警方还没有对这名女子的指控发表评论，也没有对内马尔提出任何指控。

周四，他抵达里约热内卢的虚拟犯罪分局，在那里，他被审问了一个多小时，并被要求提供他对社交媒体帖子事件的看法。

他在警局外对记者说：“我想感谢你们所有人的支持，感谢我收到的信息，感谢我的粉丝们。我感受到了他们的爱，我只能感谢他们所有人。”

内马尔的律师马伊拉·费尔南德斯也与媒体进行了简短的交谈。她说，她相信她的当事人将被证明是无辜的。

“(我们希望)证明我们客户的清白。我们对此非常有信心。内马尔(就未经允许泄露的照片和视频)作证，他坚持要尽快来，澄清与此案有关的一切。我们完全相信我们能证明客户的清白。这一过程是保密的，但他已经给出了所有应有的解释。”

原告娜希拉·特林达德本周早些时候接受巴西SBT Brasil电视台采访时，描述了她与内马尔的互动，此前内马尔被指控强奸了她。