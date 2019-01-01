内马尔性侵案原告被起诉诈骗、诽谤和勒索
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巴西足球明星内马尔今年5月被控强奸，圣保罗警方已采取行动起诉娜吉拉·特林达德及其伴侣埃斯蒂文斯·阿尔维斯。
内马尔强烈否认了5月15日在巴黎一家酒店房间强奸受害者的指控。
这名女子在接受巴西SBT电视台采访时表示，在巴黎凯旋门索菲特酒店与27岁的内马尔见面之前，她在社交媒体上与他交换了信息。
她说，两天后她回到了巴西，但情绪过于激动，直到5月31日才报告了这一事件。
内马尔随后在Instagram上发文，称这些指控是敲诈企图的一部分。
巴西警方在7月底结束了对强奸指控的调查，圣保罗警方调查人员朱莉安娜·洛佩斯·布萨科斯在新闻发布会上表示：“我没有看到足够多的材料提出指控。”
随后，巴西检察官也发现证据不足，并于本月早些时候宣布决定结束对内马尔的指控。
检察官弗莱维亚·梅里尼在新闻发布会上表示：“由于证据不足，我们决定结束此案。”
“警方调查人员要求她把手机插入电脑，这样她就能看到（据称显示侵犯的）视频，但她（所谓的受害者）不想这么做。她还拒绝交出手机，后来她说手机被偷了。”只要没有新的证据，这个案子就会结案。如果出现证据，而且是相关的和重要的，这个案件可能会重新审理。”
在星期二的声明中，警方说，他们以程序欺诈、诽谤性谴责和敲诈勒索的罪名起诉了原告（N.）。警方还说，阿尔维斯被控“向一名记者透露含有N.色情内容的材料。
“根据调查期间收集的证据，代表决定起诉N.和她的前伴侣埃斯蒂文斯·阿尔维斯，罪名是诉讼欺诈（条例347）。”圣保罗警方在一份声明中写道：“她（委员会成员）还决定起诉阿尔维斯，因为他向一名记者透露了含有N.的视频材料。在澄清了犯罪的实质之后，当局还决定以诽谤性谴责和敲诈勒索罪起诉N.。”