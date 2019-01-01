内马尔性侵案原告被起诉诈骗、诽谤和勒索

巴西警方对今年夏天早些时候指控这位巴黎圣日耳曼球星性侵的模特提起诉讼。

巴西足球明星内马尔今年5月被控强奸，圣保罗警方已采取行动起诉娜吉拉·特林达德及其伴侣埃斯蒂文斯·阿尔维斯。

内马尔强烈否认了5月15日在巴黎一家酒店房间强奸受害者的指控。

这名女子在接受巴西SBT电视台采访时表示，在巴黎凯旋门索菲特酒店与27岁的内马尔见面之前，她在社交媒体上与他交换了信息。

她说，两天后她回到了巴西，但情绪过于激动，直到5月31日才报告了这一事件。

内马尔随后在Instagram上发文，称这些指控是敲诈企图的一部分。

巴西警方在7月底结束了对强奸指控的调查，圣保罗警方调查人员朱莉安娜·洛佩斯·布萨科斯在新闻发布会上表示：“我没有看到足够多的材料提出指控。”

随后，巴西检察官也发现证据不足，并于本月早些时候宣布决定结束对内马尔的指控。

检察官弗莱维亚·梅里尼在新闻发布会上表示：“由于证据不足，我们决定结束此案。”

“警方调查人员要求她把手机插入电脑，这样她就能看到（据称显示侵犯的）视频，但她（所谓的受害者）不想这么做。她还拒绝交出手机，后来她说手机被偷了。”只要没有新的证据，这个案子就会结案。如果出现证据，而且是相关的和重要的，这个案件可能会重新审理。”

在星期二的声明中，警方说，他们以程序欺诈、诽谤性谴责和敲诈勒索的罪名起诉了原告（N.）。警方还说，阿尔维斯被控“向一名记者透露含有N.色情内容的材料。

“根据调查期间收集的证据，代表决定起诉N.和她的前伴侣埃斯蒂文斯·阿尔维斯，罪名是诉讼欺诈（条例347）。”圣保罗警方在一份声明中写道：“她（委员会成员）还决定起诉阿尔维斯，因为他向一名记者透露了含有N.的视频材料。在澄清了犯罪的实质之后，当局还决定以诽谤性谴责和敲诈勒索罪起诉N.。”