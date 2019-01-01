率性而为 内马尔：当你不开心 你就想改变

这名巴西国脚在夏天的时候希望转会到其他地方，巴塞罗那是他的首选，但是现在他仍然留在法国。

内马尔承认他希望在夏天离开巴黎圣日耳曼，因为当“你不开心的时候，你会尝试改变”，但他坚持只要他留在法国，他就会竭尽全力。

在王子公园效力了两个赛季后，这位巴西国脚在最近一个转会窗口明确表示他想离开。但法甲豪门在与巴萨的谈判中寸步不让，双方没有达成任何协议。

结果，内马尔被迫留在了球队，这位巴西人不得不与那些对他的表现不怎么满意的球迷们重新建立联系。

他坚称，当他健康并上场时，他会为巴黎圣日耳曼全力以赴。他告诉Otro：“我认为，当你不开心的时候，不管你的工作是什么，你都会尝试改变，尝试寻找新的地方，新的职业，这样你才能找到自己。所以，这就是我想做的。但最后我还是留下来了。正如我提到的，我将尽我最大的努力。”

内马尔目前又一次受伤，他在之前的两个赛季都早早因伤报销，但是他在最近5场比赛中打进了4球。

这些努力帮助他再次赢得当地人的喜爱，这位巴西人补充道：“一切都很好。我感到快乐。我会在球场上全力以赴，为巴黎带来胜利，尤其是在欧冠。”谢天谢地，开局还不错。有进球，能以最好的方式帮助团队。我希望整个赛季都是这样。到最后巴黎到处都是微笑。”

巴黎本赛季引进了伊卡尔迪，球队锋线再度升级。

“这是一个非常大的队伍，所以你最终会和一个，两个或者三个人有特殊的关系。”内马尔补充说他在巴黎圣日耳曼的位置：“你不是对每个人都有亲和力。但是，为了一个好的工作环境，你需要和每个人都保持良好的关系。而和基利安（姆巴佩）在一起就不一样了。他说法语，他是法国人，我是巴西人。我们相处得很好。他是个不可思议的孩子。更不用说他的足球了，他的足球太棒了。”