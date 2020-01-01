内马尔：姆巴佩有能力成为史上最佳球员之一

巴西人形容他的巴黎圣日耳曼队友是“现象级的”，并预测他将在未来几年攀登更高的高度。

巴黎圣日耳曼的超级巨星内马尔说，能与姆巴佩并肩作战是他的“巨大荣誉”。他相信，如果姆巴佩继续保持目前的状态，他有能力被载入史册。

2017年夏天，内马尔和姆巴佩分别从巴塞罗那和摩纳哥来到王子公园，成为有史以来身价最高的两名球员。

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姆巴佩为巴黎圣日尔曼出场105次，攻入82球，成为欧洲足坛最耀眼的新星，同时也帮助法国赢得了2018年世界杯。

内马尔在法国首都的日子一直被伤病和场外问题所困扰，但他仍然在各项赛事的73场比赛中打进了66个球，并且似乎在本赛季末重新找回了最佳状态。

托马斯·图赫尔的球队正在为连续第三次夺得法甲冠军而努力，他们也被认为将在6月赢得首个欧洲杯冠军，内马尔和姆巴佩球队的领军人物。

在接受FIFA.com的采访时，这位巴西球员公开了他对姆巴佩的“理解”，并谈到了他的“非凡”队友的潜力。

“姆巴佩是现象级的。他有潜力成为历史上最好的球员之一。”

“有他作为队友是一个巨大的荣誉。我们在场上和场下都很了解对方。我爱他！”

当被问及目前的巴黎圣日耳曼阵容是否是他效力过的最强大的阵容时，内马尔回答说:“我不会说最强大，但我感觉气氛变了，更自信了，这一天比一天有帮助。”

这位28岁的球员在西班牙巴塞罗那度过了四年，在那里他近距离见证了六次金球奖得主梅西的才华。

梅西还在2019年获得了国际足联男子最佳球员奖，内马尔在2015年和2017年都差点获得该奖项。

这位巴黎圣日尔曼球星称他的前坎普诺队友是历史上最伟大的球员，但他并不痴迷于模仿阿根廷人在个人奖项上的成功。

内马尔说:“和里奥一起踢球是一种独特的经历，我们成为了朋友。在我看过的球员中，梅西是历史上最好的！”

“我总是说，赢得最佳奖项不应该是一种痴迷，但我每天都努力训练，让自己比前一天更好。我总是试图在个人和团体层面得到发展。如果有一天我得了奖，那将是我努力工作的结果。”