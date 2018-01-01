内马尔坦言恢复100%健康 期待与曼联的欧冠较量

在繁忙的2018年里不得不处理伤病问题后，巴黎圣日耳曼前锋坚称他现在已经完全康复了。

内马尔承认，在经历了2018年的频繁伤病侵袭后，他已经“回到了100%的状态”，并已经在期待明年巴黎圣日耳曼对阵曼联欧冠联赛了。

巴西国脚在今年2月对阵马赛的比赛中遭遇脚部骨折，虽然他及时复出参加世界杯，但却无法激励自己的国家在四分之一决赛后继续前进。

作为这个世界上身价最高的球员，内马尔本赛季也遭受了更多的挫折，腹股沟问题在最近的一场国际友谊赛中一直困扰着他。

但是，在帮助巴黎圣日耳曼在欧冠小组赛中拔得头筹晋级淘汰赛阶段之后，内马尔现在确信，在经历了一个“艰难”的赛季开局后，他正在全力以赴。

内马尔在巴黎圣日耳曼官网表示:“能回来和队友一起踢球以及和他们在一起总是很棒的。”

“这是一个悲惨的状况，我受伤了，然后我们又在世界杯上失利了，但是你需要从这些事件中汲取灵感，重新专注于新的目标。”

“我认为这是一个艰难的赛季开始，但这是非常重要的，我们的表现非常出色。现在我感觉回到了100%健康状态。”

“经历了伤病和手术后，我很难适应重返赛场和比赛。但现在我感觉真的很好。”

内马尔和卡瓦尼的关系在过去似乎有些紧张，但这位前锋表示，他们俩和姆巴佩都相处得很好。

“我们很高兴在每场比赛中的配合越来越好；随着时间的推移，我们越来越了解彼此。”

“这就是我们的目标：每个人都很高兴为其他人提供助攻得分，这样每个人在比赛结束时都很开心——当然，最重要的是赢得比赛。”

内马尔也很期待与曼联的欧冠对阵，在穆里尼奥离开后，曼联任命了索尔斯克亚在2018-19赛季余下的时间里担任看守教练。

两队第一回合的比赛将于2月12日在老特拉福德举行，之后将于3月6日移师法国主场。