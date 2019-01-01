内马尔：在俱乐部很舒服 我会竭力捍卫大巴黎

这名巴西球星在本赛季开始前就与离开俱乐部联系在一起，但现在他坚称他在法国很开心。

内马尔试图与几个月来的转会传闻划清界限，他坚称自己“快乐而舒适”，并表示将为巴黎圣日耳曼付出一切。

这位巴西前锋公开谈论了他想离开王子公园的事实，但他说他与俱乐部不再有分歧。

当内马尔本赛季重返赛场时，巴黎圣日耳曼球迷对他发出了嘘声，但他在法甲的5次出场中打进了4球。

在巴西对阵塞内加尔的比赛前夕举行的新闻发布会上，内马尔告诉记者：“每个人都知道夏季转会市场上发生了什么，都知道我离开的渴望。今天，我和俱乐部在一起很开心，很舒服。我不仅仅是在国家队感到高兴。这个赛季对我来说开局不错。我将竭尽全力捍卫我的俱乐部。我将百分之百地为我们实现伟大的事情。对我来说，这是一个漫长的夏天。我知道在任何情况下，我都要为一个好赛季做准备。感谢上帝，这是一个良好的开端，我希望它能保持下去。”

这位27岁的前锋因为脚伤缺席了2018-19赛季的3个月的比赛，这与他在之前一个赛季的伤病类似。

这些问题限制了内马尔在法甲的第一个赛季只能出场20次，第二个赛季只能出场17次，而他的目标是在2019- 2020赛季为托马斯·图赫尔的球队带来一个更健康、更有收获的一年。

他说：“在过去的两年里，我们进行了三个多月的伤病治疗。这是任何运动员都会遇到的问题。但如果你看看所有的比赛和数据，你会发现我从未停止过踢球。不幸的是，在运动员的生活中，这种情况会发生。你必须有一个好的头脑，并准备好经历它。我对这个赛季的希望是保持健康，希望没有什么糟糕的事情发生。”

国际比赛日结束后，内马尔和巴黎圣日耳曼将在法甲对阵尼斯，之后他们将在欧冠对阵布鲁日。