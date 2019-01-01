内马尔回归失败？皮克表态“谁知道呢”

巴萨后卫本来期待与前队友在这个夏天重聚诺坎普，虽然未能如愿，但他还是认为这桩转会仍有最终达成的可能。

一个夏天的等待，巴萨还是没能从王子公园迎回他们昔日的巴西球星。

在大巴黎效力两年后，内马尔希望离开已经不是秘密。巴萨主席巴托梅乌也确认内马尔是将加泰俱乐部作为他的头号选择。不过在本周一关窗前，并没有任何协议达成，内马尔还要继续为大巴黎效力至少到下个冬窗。

虽然巴托梅乌坚称他们不会在冬窗重新签回内马尔，但皮克相信，未来12个月，一切皆有可能。

巴萨后卫告诉Cadena Ser：“因为他是内马尔，所以发生各种戏剧化情况都是很正常的。但我们必须翻过这一页。”

“我希望他一切都好，我和他聊过，我说我希望本赛季他能够顺利，但你永远都不会知道，每年都会有新机会的。所以我们会看看接下来将发生什么。”

而对于转会问题，皮克也希望各大欧陆联赛能够从英超转会窗中吸取经验，在新赛季开始前就关闭转会窗。

他继续说道：“转会窗就应该在那之前关闭，之后还有很多绯闻毫无益处。英超在这方面就做得优于我们。”

内马尔目前正跟随巴西队出战国际比赛日，他在与哥伦比亚的热身赛中贡献一球一助，帮助桑巴军团取得了一场2-2的平局。这也是他三个月以来第一次为巴西上阵。